新华网 2026-08-27 11:18:34

继以色列总理内塔尼亚胡声称伊朗曾“试图暗杀他的一个儿子”之后，美国媒体25日报道，内塔尼亚胡长子亚伊尔在美国佛罗里达州生活期间成为伊朗的“暗杀目标”。

继以色列总理内塔尼亚胡声称伊朗曾“试图暗杀他的一个儿子”之后，美国媒体25日报道，内塔尼亚胡长子亚伊尔在美国佛罗里达州生活期间成为伊朗的“暗杀目标”。

2025年10月13日，在以色列本-古里安机场，以色列总理内塔尼亚胡（前）同到访的美国总统特朗普同乘一辆车。新华社记者陈君清摄

美国大全新闻网25日援引美执法部门消息人士的话报道，去年12月，以色列情报部门获知在迈阿密附近生活的亚伊尔成为伊朗“暗杀目标”并将这一情报告知了美方。

上述消息人士说，亚伊尔的安保工作是专人负责的，他当即被要求离开。亚伊尔仓促离美，回到以色列。现年35岁的亚伊尔目前仍在以色列。

内塔尼亚胡有两个儿子。他24日接受以色列媒体采访时声称，伊朗曾“试图暗杀他的一个儿子”。不过，他没有透露是哪个儿子，也未说明事发时间。

据以色列媒体报道，过去几个月，有关伊朗企图暗杀内塔尼亚胡儿子的信息一直受到以军方的审查封禁。即便内塔尼亚胡在即将举行的议会选举中落败，以国家安全总局（辛贝特）也会为内塔尼亚胡及其家庭成员提供至少5年的安全保护。

来 源：新华网

原标题： 美媒：伊朗曾企图在美国暗杀内塔尼亚胡长子

记者 陈立希

本文转自：温州新闻网 66wz.com