中国抗战主题纪念馆成为暑期热门目的地
8月18日，参观者在沈阳“九·一八”历史博物馆内观展。新华社记者 潘昱龙 摄
这个暑期，从沈阳“九·一八”历史博物馆到侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆，再到北京卢沟桥畔的中国人民抗日战争纪念馆，中国多地抗战主题纪念场馆迎来参观热潮。年轻人、亲子家庭和海外游客走进展厅，在史料、遗址与讲述中认识中国抗日战争，理解和平的分量。
在沈阳，“九·一八”历史博物馆暑期人气持续攀升。据统计，7月以来入馆人数超过160万人次。为满足暑期参观需求，场馆在7月1日至8月31日期间取消周一闭馆并每日延时开放，累计增加开放时长170小时。夜幕降临，博物馆残历碑前仍有游客驻足。馆内推出的沉浸式话剧《1931》更是把观众带回民族危亡的历史时刻。
面对一名孩子“石碑上的时间为什么是9月18日”的提问，讲解员王浩涵回答以此开始：“因为那一天是我们永远不能忘记的日子。”从残历碑到展厅，王浩涵沿参观路线讲述，从日军侵华事件脉络到遇难同胞们的遭遇，从战争伤痛到和平价值，为孩子们讲述这一天为何重要。
在北京卢沟桥畔，中国人民抗日战争纪念馆为迎接客流高峰，同样采用了延时开放的举措。据统计，该馆在“七七事变”89周年纪念日前夕迎来参观热潮，工作人员表示当时每天约有6000位观众参观。
8月18日，参观者在沈阳“九·一八”历史博物馆内观展。新华社记者 潘昱龙 摄
辽宁科技大学的学生们在暑假期间前往北京旅游，参观中国人民抗日战争纪念馆令他们印象深刻。不少学生表示，这次参观让他们更加明白今天的和平与幸福来之不易，要把对先烈的崇敬化为努力学习的动力。馆长罗存康介绍，过去3年，该馆把抗战文物巡展送进70余所大中小学，20万余名师生沉浸式聆听抗战故事，今年巡展计划覆盖22所学校。
在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆，短剧《生命的回响》在7月进行了5场公益演出。据纪念馆工作人员介绍，来自美国、英国、德国、法国、土耳其和西班牙的近70名青少年走进这里，感受历史现场。
工作人员回忆，来自英国埃塞克斯郡的女孩艾米是第一次了解到南京大屠杀，她边参观边用手机记录，认为“它呈现了人类文明史上一段极其黑暗的篇章，这样的展示非常必要”。
抗战主题纪念馆的参观方式正在变化，观众从只是观看展板，到通过观看表演和声光电技术重现的场景，走近具体的人物与命运。中国社会科学院日本研究所研究员金莹认为，纪念抗战既关乎确认历史正义，也具有维护公理正义、促进和平发展的现实意义。
暑期即将结束，在中国，越来越多抗战主题纪念场馆正在成为年轻人的热门目的地。“对我们而言，走进这些场馆不是为了停留在苦难叙事中，而是为了更具体地认识过去，并把铭记历史、珍视和平带回日常生活。”王浩涵说。
来 源：新华网
记者 崔师豪
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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