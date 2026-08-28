蚊子“偷渡”德国 叮咬机场员工致两死
新华网 2026-08-28 11:16:17
德国法兰克福机场集团和当地卫生部门26日说，法兰克福机场有两名员工因感染疟疾死亡，另有4名感染者尚在康复中。传染途径据信是由抵港航班携带而来的蚊子。
德国法兰克福机场集团和当地卫生部门26日说，法兰克福机场有两名员工因感染疟疾死亡，另有4名感染者尚在康复中。传染途径据信是由抵港航班携带而来的蚊子。
这是2022年1月17日拍摄的德国法兰克福机场停机坪。新华社记者逯阳摄
法兰克福卫生部门当天发布消息说，一名员工在今年7月初死亡，随后确认死因系疟疾。另有一名员工于本月死亡。包括这两名病故员工，法兰克福机场共有6人感染了恶性疟疾。
这6名员工在机场多个区域从事不同工作。根据德国罗伯特·科赫研究所7月发布的流行病学通报，其中4名感染员工7月4日至6日发病。
目前，法兰克福机场内已放置捕蚊装置，捕捉到的蚊子已被送往实验室检测其种类和来源，预计将在未来几周内得到检测结果。
法兰克福卫生部门26日表示，当地普通民众感染疟疾风险“非常低”，因为“这种疾病由蚊子传播，不会人传人”。
疟疾由受疟原虫感染的雌性按蚊通过叮咬传播。罗伯特·科赫研究所说，随飞机或行李而来的按蚊在机场引发疟疾的情况极为罕见。法兰克福机场2023年也曾出现过类似情况。
来 源：新华网
原标题： 蚊子“偷渡”德国 叮咬机场员工致两死
记者 袁原
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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