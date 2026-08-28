新华网 2026-08-28 11:17:04

侵华日军第七三一部队罪证陈列馆27日公布一份侵华日军罪证原件。研究显示，二战期间，侵华日军曾依托驻哈尔滨的731部队、驻北京的1855部队和日本本土军事医疗机构，用蚊子、跳蚤、苍蝇等开展昆虫细菌武器研究，甚至曾用日本士兵进行活人蚊虫感染实验。

研究人员展示《军医团杂志》。新华社记者 何山 摄

研究显示，侵华日军细菌战部队对传病昆虫有着细致研究，如利用跳蚤传播鼠疫、苍蝇传播霍乱，还把蚊子当作传播疟疾的主要媒介。731部队与1855部队都设有昆虫班，负责繁育这些媒介昆虫，以研制昆虫细菌武器。

侵华日军第七三一部队罪证陈列馆研究人员金士成说，1943年1月10日日本陆军军医团发行的《军医团杂志》中，收录了名为《利用感染疟疾的蚊子开展人体接种实验》的论文，作者是日本陆军军医少佐伊熊健治，完整记录了在1940年5月至8月进行的实验。在日本千叶县国府台陆军医院，日军先让蚊子叮咬曾在中国感染疟疾的士兵，再让携带病原体的蚊虫叮咬10名因精神疾病住院的日本士兵。多名受试士兵随后出现了40摄氏度以上的高烧、头痛、食欲不振等发病症状。

《军医团杂志》中收录的论文。新华社记者 何山 摄

“这一案例暴露了侵华日军把人当成‘实验材料’的罪恶本质，也证实了其实验范围延伸至日本本土，连本国士兵都不放过。”金士成说。

研究进一步揭示，日军在细菌武器研究方面开展跨机构合作。上述实验得到了731部队部队长石井四郎，以及陆军军医学校教官、后任731部队细菌研究部部长菊池齐的指导。在技术层面，关键人员篠田统曾是731部队和1855部队昆虫班负责人，他于1940年编制的《野外昆虫检索表》，详细调查整理了中国东北、华北主要传病蚊种的形态与特征，为日军实战提供了依据。

《野外昆虫检索表》中绘制的蚊子。新华社记者 何山 摄

此外，这篇经石井四郎指导的报告，也直接戳穿了他在战后的谎言。1946年接受相关调查时，石井四郎曾辩称未开展相关实验、日本无需针对传病蚊虫加以预防。这份原始档案令谎言不攻自破，反人类罪行铁证如山、不容否认。

来 源：新华网

原标题： 研究显示：侵华日军曾用日本士兵做实验研制细菌武器

记者 杨思琪、何山

本文转自：温州新闻网 66wz.com