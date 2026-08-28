伊朗消息人士：仍在与阿曼磋商霍尔木兹海峡协议细节
伊朗一名高级消息人士26日说，就霍尔木兹海峡相关协议，伊朗和阿曼“仍在磋商细节”。
伊朗伊斯兰革命卫队发言人侯赛因·穆赫比当天早些时候称，两国已就各自在霍尔木兹海峡控制水域的占比及收益分配达成双方均认可的协议。不过，伊朗一名高级消息人士告诉路透社，双方仍在磋商具体细节。路透社说，尚不清楚穆赫比所说的“协议”是在双方谈判的哪个阶段达成。伊朗本月早些时候曾表示，协议已接近达成。
这是6月20日在阿曼北部小镇海塞卜拍摄的霍尔木兹海峡南侧现状。新华社记者温新年摄
伊朗方面同时指责美国持续阻挠伊朗与阿曼的谈判，导致谈判进程拖延。美国总统特朗普本月接受福克斯新闻频道采访时警告阿曼不要在霍尔木兹海峡问题上与伊朗合作，并以军事行动相威胁。
穆赫比说，如果美国不接受伊方条件，霍尔木兹海峡“在任何情况下都不会开放”。路透社报道，伊朗提出的条件包括美国结束对伊朗港口的封锁、向伊方作出赔偿以及取消对伊制裁。
美国近期释放出暂不扩大军事行动的信号。据美国阿克西奥斯新闻网站25日报道，美国国务卿鲁比奥已向盟友表示，美国目前不打算对伊朗发动新一轮打击，而将重点采取其他手段施压。
来 源：新华网
记者 高冰冰
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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