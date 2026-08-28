50天内三个台风登陆浙江玉环！为何今年台风频频“锁定”浙江？

中国气象 2026-08-28 14:42:00

从“巴威”“白海豚”到“沙德尔”，50天内三个台风在浙江玉环登陆！

从“巴威”“白海豚”到“沙德尔”，50天内三个台风在浙江玉环登陆！

据中央气象台最新消息，今年第18号台风“沙德尔”（台风级）的中心于8月28日上午8时5分前后在浙江省台州市玉环市坎门街道沿海登陆，登陆时中心附近最大风力有12级（35米/秒），中心最低气压975百帕。

此前，7月11日，今年第9号台风“巴威”（台风级）在浙江省台州市玉环市登陆，随后在温州市乐清市沿海再次登陆。时隔一月，8月9日，今年第13号台风“白海豚”（强台风级）复刻相似路径，先后登陆玉环、乐清沿海。8月27日，今年第18号台风“沙德尔”再度正面影响浙江。

短时间内多个台风接连登陆或正面侵袭浙江，带来严重风雨影响，引发公众关注：为何今年台风如此“青睐”浙江玉环？

对此，浙江省气象局专家分析认为，这与当前厄尔尼诺发展密切相关。赤道中东太平洋异常偏暖，海温对台风的位置和强度产生了显著影响。

海温距平分布图

在厄尔尼诺发展年，西太平洋副热带高压（以下简称副高）异常强盛且位置偏北，易于引导台风沿西北路径直奔华东沿海；同时，今年多个台风在行进过程中均避开了我国台湾岛地形阻挡，使得其登陆浙江时仍维持较高强度。

“巴威”“白海豚”“沙德尔”路径（部分） 来源：中国天气

从登陆台风数据来看，1949年以来（截至2026年8月26日），共有52个台风登陆浙江省，其中有15个出现在厄尔尼诺发展年，约占登陆台风总数的三分之一。有气象记录以来影响浙江最严重的“十大台风”中，9711号台风“温妮”、0608号台风“桑美”均出现在厄尔尼诺年。

来源：中央气象台·台风网

至于为何三次登陆地都“选”在了浙江的玉环，这就不得不说一下玉环特殊的地理位置。玉环是个半岛市，全境由楚门-玉环半岛和55个小岛组成，伸入东海，向东南方向凸出，台风一路西行，最先撞上的便可能是这里。

坎门又是玉环东端的岬角，最易被台风“选中”。2013年，玉环气象、建设规划部门在玉环公园内建成台风登陆地标作为科普教育点，‌记录了1950年以来在当地登陆的5次台风、强热带风暴，其中3次的登陆点位于坎门。

由于海陆位置、地形等因素，玉环确实比较“招风”。但是，一年内三个台风在同一地点“上岸”则是巧合中的巧合。1949年至2025年，共有51个台风在浙江登陆，登陆点主要集中在中南部沿海，一年中台风两次登陆的县市区有平阳（1972年）和苍南（2009年）。浙江此前唯一有三个台风登陆的年份是2004年，但登陆点分别位于三个县级行政区。

再说回厄尔尼诺，今年其快速发展已对我国汛期主雨带和中东部降水产生明显影响。今年夏季以来，菲律宾以东西北太平洋维持异常气旋性环流，副高偏北偏强；同时，中高纬度东北冷涡活动频繁，使我国出现南北两条多雨带，北方多雨区位于东北、华北、黄淮西部及内蒙古东北部，南方多雨区位于华南和长江下游，台风影响是南方多雨区形成的重要原因。

浙江省气象局分析，在厄尔尼诺发展年的汛期，影响浙江的台风通常具有三个特点：

一是生成位置偏东。台风生成区域由西太平洋扩展至中太平洋，甚至可能在日界线附近生成，形成“远洋台风”。今年，对浙江省造成严重影响的两个登陆台风“巴威”和“白海豚”分别在160.1°E和176.9°E生成。其中，“白海豚”是有气象记录以来生成位置最东的登陆台风，移动路径超过7000公里、横跨62个经度，完整生命史长达16天，是普通台风生命周期的3倍以上。

来源：中央气象台·台风网

二是台风强度偏强。台风在远途行进过程中充分吸收水汽和能量，环流不断扩张，从而成长为巨型台风、带来大范围风雨影响。“巴威”是1949年以来7月登陆浙江省的最强台风，极大风速打破7月登陆台风纪录；全省过程面雨量达97.3毫米，在7月登陆台风中排名第1名。“白海豚”影响期间，全省过程面雨量达235.7毫米，位列登陆浙江台风首位；日降水量极值达到616.6毫米（三门县亭旁镇枧头村），创浙江省登陆台风日雨量纪录。

三是多个台风共存。由于赤道太平洋热力条件充足，生成台风数量较多，常形成“多台共存”的局面。2015年9号台风“灿鸿”活动期间，西北太平洋另有两个台风“莲花”和“浪卡”，三台风共存达6天。今年8月26日，西北太平洋上，第18号台风“沙德尔”、第19号台风“紫檀”与第20号台风“简拉维”、第21号台风“艾莎尼”残余环流共存，多个热带系统互相作用，使得“沙德尔”路径更为复杂。

8月，西北太平洋和南海一度出现“四台共舞”的局面。 来源：微博@中央气象台

当前，厄尔尼诺持续快速发展，赤道中东太平洋已于5月进入厄尔尼诺状态，此后Nino3.4指数（厄尔尼诺关键区海温监测指数）快速上升，7月已达2.09℃，较6月上升0.49℃，8月至今达到2.66℃，快速增暖趋势明显。国家气候中心最新预测，当前赤道中东太平洋海表温度将于今年11月至12月前后达到峰值，形成一次超强厄尔尼诺事件，并成为有观测记录以来最强的一次。

Nino3.4逐月演变图

浙江省气象局对比历史相似年份分析，今年的气候背景与2004年具有一定相似性——同为厄尔尼诺发展年，且登陆台风偏多年。2004年，“蒲公英”“云娜”“海马”3个台风先后登陆浙江省，为有气象记录以来最多。根据最新气象监测分析研判：今年或将成为浙江有气象记录以来，登陆台风最多且强度强、登陆时段集中、影响风险突出的极端年份，需持续做好防御准备。

专家团队：

马浩：省气候中心正高级工程师；

高大伟：省气候中心高级工程师；

李延召：省气候中心工程师；

俞佩：省气象台高级工程师；

葛敬文：省气候中心高级工程师

来 源：中国气象

原标题： 50天内三个台风登陆浙江玉环！为何今年台风频频“锁定”浙江？

作者：简菊芳

本文转自：温州新闻网 66wz.com