张振丰：坚定以“三最”开放环境推动外贸高质量发展

温州日报 2026-08-31 08:23:00

8月30日，省委常委、市委书记张振丰专题调研外贸稳进提质工作，倾听企业意见呼声，协调解决具体问题。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，按照省委省政府部署要求，政企携手打好“稳拓调优”组合拳，持续优化涉企服务，全力打造服务最优、成本最低、效率最高的开放环境，合力推动外贸高质量发展，为推进高水平对外开放、建设高能级开放强省作出更大贡献。

温州网讯 8月30日，省委常委、市委书记张振丰专题调研外贸稳进提质工作，倾听企业意见呼声，协调解决具体问题。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，按照省委省政府部署要求，政企携手打好“稳拓调优”组合拳，持续优化涉企服务，全力打造服务最优、成本最低、效率最高的开放环境，合力推动外贸高质量发展，为推进高水平对外开放、建设高能级开放强省作出更大贡献。

从传统外贸向工贸一体发展，温州市天罡贸易有限公司面向国内外市场，研发推出了一批个人护理领域的爆款产品。看产品、问研发、话发展……张振丰实地察看企业生产经营、市场开拓、创新发展等情况，勉励企业立足市场需求和用户体验，持续推动模式创新、产品创新、渠道创新，加大品牌出海力度，加强“人工智能+工业设计”场景应用，推出更具竞争力的优质产品。紧扣企业所需所盼，张振丰要求属地和相关部门要培育壮大外贸融合发展产业集群，加强以展促贸、校企对接，做好人才引、育、留、用文章，推动信息流、物流、资金流互联互通。

温州市灏璟国际货运代理有限公司依托温州港海运专线，深耕市场采购贸易出口服务。张振丰察看企业业务模式、主营航线，询问了解企业发展诉求，现场协调解决具体问题。他强调，出口的源头是产业，主体是企业。要紧盯企业需求，发挥海港空港等优势，加密近洋航线及内支线，持续开发中远洋航线，优化公水联运，更好助力企业降本增效；要立足企业有感，招引培育更多国际货运代理，加快打造一流创新生态和营商环境。

随后召开的座谈会上，市商务局汇报了我市外贸经济发展有关情况，与会人员结合实际讲问题、提建议。张振丰围绕重点问题作出针对性部署。他强调，各地各部门要高度重视外贸工作，以硬举措攻坚补短提升，立足长远夯实外贸基础，常态化开展专班攻坚，以更大力度更实举措助力外贸企业高质量发展。

张振丰强调，要主动作为，大力开展“百团千企拓市场增订单”行动，培育发展外贸新业态新模式，“一行业一方案”谋划实施精准帮扶政策。要苦练内功，围绕“产业支撑、项目支撑、通道支撑”，充分发挥产业链链长制作用，狠抓外贸企业招商引资、增资扩产，提速推进金丽温开放大通道建设。要优化生态，抓好平台提能级、枢纽建强、模式创新“三件大事”，聚焦聚力打造“三最”开放环境。要狠抓统筹，强化牵头统筹、研判调度、揽货攻坚、要素支撑，合力推动外贸发展行稳致远。

市领导陈应许、王振勇等参加调研。

来 源：温州日报

原标题： 张振丰调研外贸稳进提质工作时强调 政企携手打好“稳拓调优”组合拳 以一流生态赋能企业提质增效

记者 杨世朋

本文转自：温州新闻网 66wz.com