温州日报 2026-08-31 08:27:03

近日，2026年国家自然科学基金集中接收申请项目评审结果公布，我市有关单位共获资助项目261项，同比增长19%，获批经费达10898万元，同比增长9%，其中青年类项目153项，占59%，立项数与资助经费、青年类项目数及占比均实现“三年连增、连创新高”。

温州网讯 近日，2026年国家自然科学基金集中接收申请项目评审结果公布，我市有关单位共获资助项目261项，同比增长19%，获批经费达10898万元，同比增长9%，其中青年类项目153项，占59%，立项数与资助经费、青年类项目数及占比均实现“三年连增、连创新高”。这展现出温州这座创新之城基础研究实力持续攀升的良好态势，彰显温州引育青年科技人才迸发源头创新活力。

我国设立国家自然科学基金是国家层面资助高水平基础研究的主渠道，对于高校、科研院所和地区来说，获批项目数量和资助经费在一定程度上反映了它们的基础研究水平,也是衡量一所高校和科研机构人才队伍建设和科研水平的重要标志。2024年、2025年我市在“国自然”申请项目评审中分别获资助项目210项、220项，分别获得经费9326万元、9998万元。其中青年类项目107项、123项，占比从50%增加到56%。

在我市每年的“国自然”立项申请中，在温高校都是主力军。此次温州医科大学获批资助项目185项、同比增长23%，立项数创历史新高，青年类项目数量同比增长30%。温州大学、温州理工学院、温州肯恩大学、温州商学院及温州科技职业学院分别获批49项、5项、4项、2项和3项。我市三个新型研发机构建设提质增效，在“国自然”榜单上频频露脸。此次瓯江实验室国科温州研究院、浙江大学温州研究院分别获批8项、1项、1项，已累计分别获批“国自然”资助项目18项、104项、5项。

在一个个获批项目背后，是一个个科学家团队在“从0到1”的基础研究赛道上攻坚克难，一张张90后青年科学家“面孔”尤为抢眼。张琪去年博士毕业后加入温州医科大学苏建忠教授团队。此次由她领衔承担的项目获青年类项目资助，将持续推进视网膜微环境的数字化重构与干细胞精准培养。与此同时，苏建忠教授团队中的副研究员姚英豪和助理研究员李莎莎，也分别围绕视网膜再生治疗领域获得青年类项目资助。三位青年科学家在眼科再生医学领域相近方向上多点攻关，为温州眼健康事业夯实创新底座。

今年30岁的黄施瑞来自瓯江实验室黄传书团队，她聚焦“膀胱癌转移机制研究”获青年类项目资助。“温州是一座适合年轻人来搞科研的城市，良好的创新环境让我们团队心无旁骛做科研。”她告诉记者，该项研究将为团队正在开展的“全新靶点免疫微环境靶向抗肿瘤创新药”科技成果转化项目，提供新的机制依据和靶点线索，有望加速抗肿瘤创新药产业化之路。

“温州持续加大青年人才政策供给，越来越多青年科技人才汇聚温州，更多青年人才在科技自立自强中‘挑大梁、唱主角’。”市科技局有关负责人表示，三年获批“国自然”项目连续增加，青年类项目频频入选，体现我市在加快推进创新温州建设、青年发展型城市建设方面全力塑造新优势，彰显温州是一方培育青年科学家成长的沃土。

来 源：温州日报

原标题： 温州获批261项“国自然”项目，连续三年实现量质双升 近六成项目由青年人才“唱主角”

记者 周大正

本文转自：温州新闻网 66wz.com