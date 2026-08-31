温州日报 2026-08-31 08:29:11

昨日，市气象局发布台风“沙德尔”气象灾害影响评估。报告显示，全市有98个乡镇风雨综合致灾强度达“特重”，主要分布在乐清和永嘉北部、市区东部、瑞安东部及平阳、泰顺、苍南；另有55个乡镇达“严重”等级。

温州网讯 昨日，市气象局发布台风“沙德尔”气象灾害影响评估。报告显示，全市有98个乡镇风雨综合致灾强度达“特重”，主要分布在乐清和永嘉北部、市区东部、瑞安东部及平阳、泰顺、苍南；另有55个乡镇达“严重”等级。

8月28日9时10分前后，今年第18号台风“沙德尔”在龙湾区沿海二次登陆，中心附近最大风力12级（33米/秒），随后穿过龙湾、瑞安、平阳、泰顺、苍南5个县（市、区），在温州境内滞留约7个小时。这是今年登陆温州并带来严重风雨影响的第三个台风。7月12日“巴威”、8月9日“白海豚”先后在乐清二次登陆后，“沙德尔”是50天内第三个以12级及以上强度登陆我市的台风，且登陆落点与前两次非常接近。气象部门称，短周期内三个台风连续登陆且落点几乎重合，为历年首次；北纬28.7度南折登陆的路径走向，则史无前例。

台风“沙德尔”影响期间恰逢天文大潮期，沿海一度出现风、雨、浪、潮“四碰头”。乐清、洞头等沿岸区域出现接近或超过警戒潮位的高潮位。报告显示，台风登陆前后，我市沿海海面出现12—14级阵风，沿海平原及内陆出现10—12级、个别16级阵风，全市12级及以上大风累计持续时长达8小时，覆盖8个县（市、区）34个站点。

降水则呈现“南重北轻”的分布。27日8时至29日20时，全市面雨量75.2毫米，最大为苍南113.6毫米，单站最大为泰顺峰文207.0毫米。此前的“巴威”“白海豚”已让南部山体土壤趋于饱和，本轮强降雨区又恰好落在这片区域，风雨叠加之下，中小河流洪水、山洪和地质灾害风险较“白海豚”更为严峻。气象数据显示，8月全市面雨量已达587.4毫米，约为常年同期289.2毫米的2倍。

来 源：温州日报

原标题： “沙德尔”影响评估出炉 98个乡镇风雨综合致灾达“特重”

记者 徐龙飞

本文转自：温州新闻网 66wz.com