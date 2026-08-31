温州日报 2026-08-31 08:31:00

温州房东、房屋经营者请注意，《浙江省居住房屋出租治安管理办法》已于今年6月1日起正式施行，记者从公安部门了解到，在全市开展的群租房、日租房专项整治行动中，不少房东因抱有侥幸心理，忽视登记流程，已被依法处罚。据统计，今年以来全市处罚涉出租房案件合计2325起，其中网约房违反相关规定被处罚63起。

温州网讯 温州房东、房屋经营者请注意，《浙江省居住房屋出租治安管理办法》已于今年6月1日起正式施行，记者从公安部门了解到，在全市开展的群租房、日租房专项整治行动中，不少房东因抱有侥幸心理，忽视登记流程，已被依法处罚。据统计，今年以来全市处罚涉出租房案件合计2325起，其中网约房违反相关规定被处罚63起。

新规更严、覆盖更广 多名房东因未登记租客信息被罚

相较于旧规，新版办法管理覆盖面更广、细则更详尽、处罚标准更严格。市公安局治安部门以新规落地为抓手，全面排查辖区群租房、网约房底数，常态化排查安全隐患，规范出租经营与入住管理。依托科技管控和跨部门协同治理搭建长效管理体系，力争实现出租领域安全事故、重大治安案件“双零发生”。

在本次整治查处的违法案件中，绝大多数违法情形高度集中，如房东未登记租客信息、未及时上报承租人信息等。

案例一：日租房房东未核验、未上报入住信息

温州海经区房东张某某，经营日计价出租房（网约房），在住客入住期间，未严格核验租客有效身份证件，也未及时向公安机关报送入住人员相关信息，违反出租房治安管理新规。

案例二：长租房未按时登记流动人口信息

乐清市东城街道房东杨某，将房屋对外出租后，未按规定将居住超过3天的租客信息上报，未进行流动人口登记。

目前，公安部门已依据相关规定对两名房东作出处罚。

划重点！ 长租、日租上报要求不一样

记者了解到，很多房东被处罚，核心原因是分不清不同出租模式的登记时限和要求。为此，温州公安为大家梳理清楚相关要求，请房东们务必对照执行。

一、基础硬性要求（所有房东必须遵守）

房屋出租前，必须核验租客有效身份证件，严禁出租给身份不明或拒绝配合信息登记的人员。

二、普通长租房

租房签约后3个工作日内，必须上报租客身份、房源信息、租期等内容；租客更换、退租、信息变更的，同样需在3个工作日内更新上报。

三、日租、小时租类网约房

管控标准更严苛，租客入住、退房均需即时上报人员信息；经营者必须落实24小时值守和访客登记制度，接待未成年人入住需严格遵守专项管理规定。

根据新的管理办法，未按规定时限报送租住人员信息，公安部门将根据情节轻重依法处罚：一般情形，给予警告或500元以下罚款；情节严重，处以500元至1000元罚款。若同时违反流动人口登记相关条例，可合并追责处罚。

中介托管、个人出租 责任各不同

不少房东疑惑，如果房子交给中介托管，登记责任到底由谁来承担？

记者了解到，按照新的管理办法规定，中介全程托管房源的，租客信息登记、上报、更新工作，统一由中介负责；仅中介居间签约、未托管房源的，签约时必须以书面形式明确信息报送责任方，并留存凭证；个人直接出租、无中介参与的，全部登记、上报及信息更新工作，由房东本人全权负责。

为方便房东完成出租登记，目前已开通线上登记申报，无需跑线下窗口，手机一键即可办理。

登记流程为：打开“浙里办”APP，搜索“房屋出租登记”，按提示填写房源、租客、租期等信息，提交完成登记。

后续租客退租、人员更换等信息变动，也可直接线上更新修改，便捷高效。

温州公安提醒，当前全市出租房、网约房专项整治正在持续推进，监管力度和检查频次也将全面升级。请广大房东、房屋经营者严格落实租客身份核验和信息登记上报义务，按时完成线上申报更新。漏报、迟报、不报均属于违法行为，将依法面临行政处罚。

来 源：温州日报

原标题： 房东们注意！这些出租行为将面临处罚 今年以来，我市处罚涉出租房案件合计2325起

记者 杜一川 通讯员 张靖雳

本文转自：温州新闻网 66wz.com