温州日报 2026-08-31 08:32:40

日前，2026浙江省第二届职工创新交流活动在杭州国际博览中心启动。活动集中展示职工创新成果2578项、各类创新人物4860人，设置7大主题交流区，集中展现广大职工立足岗位创新创造、助力产业转型升级的实践成果。开幕式后，与会省领导参观高端装备与机器人产业交流区，该展区由温州牵头布展。

温州网讯 日前，2026浙江省第二届职工创新交流活动在杭州国际博览中心启动。活动集中展示职工创新成果2578项、各类创新人物4860人，设置7大主题交流区，集中展现广大职工立足岗位创新创造、助力产业转型升级的实践成果。开幕式后，与会省领导参观高端装备与机器人产业交流区，该展区由温州牵头布展。

走进展区，一套来自温州亚龙智能装备集团的一体化智能制造单元运维实训装备吸引了参观者目光。全国技能能手、浙江省劳动模范、劳模工匠创新工作室领衔人吕洋现场介绍，这套设备将多个实训场景融为一体，目前已应用于全国多地职业院校，并通过金砖国家技能大赛、鲁班工坊学院等项目面向海外推广。

“过去的实训设备往往一个设备对应一个场景，现在更注重培养复合型技能人才。”吕洋说，从生产实践中发现问题，再通过技术创新解决问题，是职工创新成果不断走向应用的一个过程。

同一展区内，浙江正泰电气股份有限公司未来工厂、浙江省特种设备科学研究院爬壁打磨机器人及磁粉检测机器人、诺力智能装备股份有限公司智能重载搬运机器人PF30等48项成果集中亮相，涵盖机器人与数控机床、智能电气、工业母机等领域。从生产流程到关键装备，从智能制造到技术应用，一批来自生产一线的创新成果，集中呈现浙江高端装备与机器人产业的发展图景。

展品背后，是一个个一线职工的创新实践。在正泰，职工创新与企业数字化转型相互促进。浙江工匠李罗斌介绍，企业依托劳模工匠创新工作室，联合相关部门建设技能职工培训基地，通过“四技”“五小”“两比”等群众性创新活动，为职工搭建技术交流、技能提升和成果转化的平台，让更多来自生产一线的想法变成解决实际问题的办法。

一线职工的创新活力，正在成为产业升级的重要力量。此次活动紧扣浙江“415X”先进制造业和数字经济等产业，按照“3+3+1”格局设置7大主题交流区，其中既有新能源汽车及零部件、视觉智能与网络通信、绿色石化与新材料等万亿级产业集群，也有高端装备与机器人、新能源与新型储能、低空经济等千亿级和“新星”产业集群，并设置未来产业和前沿技术体验区。

近年来，我市立足“5+5+N”现代产业体系，持续把职工创新融入产业发展。出台《温州市支持职工创新工作十大举措》，搭建全国、省、市三级劳模工匠创新工作室梯队，目前已建成市级创新工作室245家、省级68家、全国示范性劳模工匠创新工作室6家；常态化开展“四技”“五小”“两比”等群众性创新活动，依托劳模工匠产业人才学院、企业内训师“星火计划”等载体深化师徒传帮带，累计培育大国工匠2名、浙江工匠288名，每年参与技能培训职工超过7万人次。

来 源：温州日报

原标题： 从一线创新到产业升级 温州职工创新成果亮相浙江省第二届职工创新交流活动

记者 庄越 通讯员 温工宣

本文转自：温州新闻网 66wz.com