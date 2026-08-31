温州日报 2026-08-31 08:34:00

近日，中国连锁经营协会（CCFA）发布“2026年中国时尚零售与时尚消费TOP100”名单，以浙江森马服饰股份有限公司领衔，共有13家温商企业入围了该榜单。

温州网讯 近日，中国连锁经营协会（CCFA）发布“2026年中国时尚零售与时尚消费TOP100”名单，以浙江森马服饰股份有限公司领衔，共有13家温商企业入围了该榜单。

“2026中国时尚零售与时尚消费TOP100”榜单是中国连锁经营协会根据企业提交资料及公开数据整理，以2025年度营收为排序依据得出。此次入选该榜单的温商企业主要来自服饰、鞋革、化妆品三个行业，总部在温与总部在外的企业分别为7家和6家。森马服饰、珀莱雅、报喜鸟、毛戈平、卓诗尼、比音勒芬等6家企业进入了榜单前50位。

数据显示，2025年中国时尚零售与时尚消费TOP100企业营业收入合计约9163亿元，同比增长10.1%，店铺总数同比下降4.5%，整体呈现营收较大幅度提升、店铺数量稳步减少的良性转变，表明时尚产业头部企业正从规模扩张的外延式增长方式，向运营能力增强、单店效率提高、供应链优化等内涵式增长转变的阶段性成果，同时也是企业在商品、服务及场景等全方位创新和质量提升的整体体现。

分行业看，黄金珠宝企业营收占比最高，但企业间分化较为严重；鞋服箱包企业数达到53家，占比过半，但营收只占TOP100总营收的40.7%，该行业中12家以运动户外为主营的企业贡献了板块一半以上营收；个护/美妆等悦己消费板块无论营收还是店铺数均保持持续增长。

记者统计发现，自2019年该榜单首次发布以来，温商时尚品牌集群成绩斐然，每年上榜的温商企业始终保持在10家以上，成为榜单上一道独特的风景线。从“轻工名城”向着“时尚之都”迈进，二十多年来，以服装、鞋革产业为核心，以眼镜、箱包、美妆个护、家具等产业为重点，大量时尚品牌自温州而生，影响力覆盖全国并向着全球延伸。

近年来，温州更是持续发力打造中国时尚产业之都。通过产业支撑厚植时尚根基、文化铸魂激活时尚消费、强城行动塑造时尚空间，做大做强鞋服箱包、眼镜等时尚产业，加快打造区域时尚消费中心城市。制造业的集群优势、“时尚+品牌+科技+IP”的跨界融合，正推动本土时尚产业力、设计力、文化力不断提升，构建起国际化的时尚产业生态。

来 源：温州日报

原标题： 彰显“时尚之都”品牌力 13家温商企业上榜 “中国时尚零售与时尚消费百强”

记者 李显

本文转自：温州新闻网 66wz.com