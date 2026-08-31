温州都市报 2026-08-31 08:41:00

8月29日下午，2026年浙江省城市篮球联赛（浙BA）省级争霸赛小组赛赛程正式对外公布，温州队、苍南队、瑞安队三支出征队伍的首轮对阵时间全部敲定。

温州网讯 8月29日下午，2026年浙江省城市篮球联赛（浙BA）省级争霸赛小组赛赛程正式对外公布，温州队、苍南队、瑞安队三支出征队伍的首轮对阵时间全部敲定。

C组的温州队将于9月11日坐镇主场迎接小组赛首个对手诸暨队。此后，温州队将马不停蹄开启连续三个客场，先后奔赴金华、衢州、台州玉环挑战强敌。温州队第二个主场比赛安排在10月6日，对手是宁海队，随后赴客场挑战海宁队。完成第一循环交手后，各队互换主客场开启次轮比拼，温州队的小组赛征程将持续至11月24日。

身处“死亡之组”D组的苍南队，出线之路同样充满考验。球队将于9月13日客场挑战上届四强队伍富阳队，这场对决也被视作“最强县队”对决。首战过后，苍南队还将接连迎战嘉兴队、湖州队、宁波队三支劲旅。10月18日，苍南队客场对战义乌队、10月22日主场战云和队，然后开启小组第二轮循环。小组赛收官时间为12月2日。

分在B组的瑞安队首轮轮空，9月17日迎来首场比赛，主场对阵临安队。5天后，瑞安队客场挑战临海队，10月2日主场迎战丽水队，3天后奔赴永康客场，10月15日、25日先后对阵绍兴队、舟山队。小组赛将在12月3日画上句号。B组各支队伍实力差距较小，瑞安队每一场对决都不容松懈。

随着赛程落地，浙BA省赛正式拉开帷幕。根据赛程，揭幕战后，几乎每周除周一外均有比赛，且为了方便球迷观赛，大部分比赛被安排在周末，其中十一长假天天有比赛。

来 源：温州都市报

原标题： 浙BA省级争霸赛小组赛赛程出炉，温州三支队伍首战时间确定

记者 严嘉瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com