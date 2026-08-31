第六届中国汽摩配博览会将在温州举行 1600家工厂携新能源黑科技集中亮相

温州都市报 2026-08-31 08:49:26

9月3日至5日，第六届中国（温州）汽摩配博览会将在温州国际会展中心举行。

温州网讯 9月3日至5日，第六届中国（温州）汽摩配博览会将在温州国际会展中心举行。

本次展会展出面积近50000平方米，汇聚1600余家展商，预计吸纳35000余人次全球专业观众到场洽谈；上万种产品集中亮相——从一颗螺栓到一套智能驾驶系统，从新能源空压机到空气弹簧减振器，"中国汽摩配之都"的制造实力，正以一种"特色工厂展"的方式全景呈现。更多的企业、更新的产品、更精准的对接、更深度的赋能——第六届温州汽配展，正在把产业升级的每一步落到实处。

厂货直通国内终端

海外全域引流拓全球订单

本届展会，瑞立集团、冠盛集团、浙江戈尔德、瑞明集团、浙江松田等一批温州本土及全国行业龙头企业已确认参展。从制动系统到传动系统，从减震器到散热器，从五金件到新能源车电控模块，覆盖了燃油车与新能源车两大技术路线的核心品类。它们把温州汽配展当作新品发布的阵地、品牌亮相的舞台、订单落地的通道。正如瑞立集团董事长张晓平所说：“每一次参展都是我们在家门口强化品牌的机会。”

本届展会展品覆盖发动机、底盘车身、汽车电器、汽保用品、材料通用等六大类别，品类齐全。尤为值得关注的是，新能源车关键零部件专区持续扩容，驱动电机、动力电池、轻量化车身材料、智能驾驶控制器等产品已从大型综合展走向温州汽配展的专属展示空间，折射出温州4000余家汽摩配企业从传统燃油车配件向电动化、智能化方向加速转型的产业趋势。同时，新能源空压机、空气弹簧减振器、电子空气悬架压缩机“隐形冠军”产品继续亮相，助力后市场企业跳出低价竞争，走“专精特优”的差异化路径。

依托产地优势，温州汽配展坚持“展商即工厂、产品出厂价”，已成功举办五届，印证了源头直采的商业价值。展会精选1600家品牌企业，直连全国30万家维修厂及连锁快保品牌，今年更是新增主机厂对接活动，帮助采购商跳过中间环节，直达源头。同时举办多场跨境电商对接会，联动Amazon、SHEIN、eBay等平台，助力海外买家远程看样下单。

国际化邀约持续扩大，组委会搭建全域海外推广矩阵，全面布局 Google、TikTok、Facebook、Instagram、YouTube等顶流社交平台持续投放宣传资源，深耕秘鲁、德国、俄罗斯、墨西哥、土耳其、巴西、沙特、哈萨克斯坦、泰国、哥伦比亚等市场，定向邀约东南亚、中东、欧美采购商到场。上届国际采购商普遍反馈，展会品类齐全、报价有竞争力，部分供应商的配件可适配主流品牌车型，收获高度认可。

“双展联办”串联两大本土产业集群

“论坛矩阵+全链路服务”赋能发展

本届创新推行一体化联办模式，同期举办以“温州连接，驱动未来”为主题的“ACE2026 温州首届汽车电子及连接器展览会”，两展资源互通、客商共享、优势互补，打造浙南全产业链汽车零部件融合展示高地。

温州汽配展与温州电子连接器展同步落地，串联乐清电子、瑞安汽配两大本土核心产业集群，补齐整车配套上下游短板，推动两地产业从单独发展走向协同共进，促进机械零部件与汽车电子元器件精准供需对接，全面激活温州汽摩配全产业链创新动能。

本届展会服务全面升级，实现了从“展示产品”向“链接生态”的跨越式延伸。现场将举办十余场专业论坛及配套活动，包括“汽配内外贸一体化大会”等，深入解读技术趋势与市场动态；同时推出探厂拍摄视频推广服务，帮助展商以短视频形式呈现工厂实力与生产工艺，拓宽线上获客渠道。此外，展会坚持线上线下双线联动，搭建涵盖行业权威媒体、垂直平台、线下场景及社交媒体的多元宣传矩阵，并积极联动国际电商平台，有效延伸了展会的时间与空间边界。

温州汽配展的背后，是一条“国企赋能、市场化运营”的办展路径。展会由中国机械工业联合会、温州市现代服务业发展集团有限公司主办，温州国际会议展览中心有限公司展览分公司承办，国内首个斩获UFI国际认证的汽配专业展会，百亿国企倾力打造。

更值得关注的，是“前展后厂”的办展模式——温州汽配展与瑞安汽配展、玉环汽配会三大汽配展会共同构成差异化品牌矩阵：“温州展看综合实力、瑞安展看整车配套、玉环展看关键零部件”。展会资源直接导入产区，有效降低企业获客成本，帮助企业破解“技术升级难”“外贸转型慢”等痛点。

来 源：温州都市报

原标题： 1600家工厂携新能源黑科技集中亮相 9月3日至5日，第六届中国汽摩配博览会将在温州举行

本文转自：温州新闻网 66wz.com