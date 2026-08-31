从桥下镇出发，华夏游乐为全球儿童定制“欢乐”

温州日报 2026-08-31 08:55:42

华夏游乐在做的，正是把永嘉教玩具产业最熟悉的“制造”，再往前推一步，和教玩具一起被装进集装箱的，还有送给全球儿童的“快乐”方案。

阿利坎特室内潮玩乐园搭建现场。受访者供图

【开箱·现场】

时间/地点：8月，西班牙阿利坎特市。

现场：集装箱门缓缓打开，被包裹得严严实实的各类组件交叉错落，有序码在箱内。卸货、清点、拆包。温州的安装师傅随即抵达，严格依照设计图将零部件精准拼接。攀爬架、波浪滑梯、球池、蹦床等逐渐成型归位，十多个集装箱的组件，在约两个月的时间内，最终被构建成2536平方米以原始丛林恐龙探险为主题的儿童乐园。

温州货：华夏游乐室内大型无动力亲子乐园。

温州网讯 “客户现在要的不再是单一的设备，而是一整座乐园的落地方案。”华夏游乐董事长金利群说。

方案怎么定？在设备出海前，服务就先跑起来了。

华夏游乐销售负责人吕晓育说：“场地多大？面向哪个年龄段？预算如何？周边人口结构怎么样？了解得越细，方案才越准。”

于是，同一条滑梯，放进森林主题，可以藏进“老虎嘴”；穿上科技外衣，又能从机器人身体里伸出来。海洋、冰雪、森林、科技……60至80个不同的游乐项目，造型可以适配不同主题而变化。“形状随你变，标准不能变。”吕晓育说。

一座乐园，也绝非设施的简单堆砌。

“我们更在意孩子玩过之后，能收获什么。”金利群说。

空中吊索等高空拓展项目挑战胆量与极限；攀岩墙等体能拓展项目锻炼力量与身体协调性；旋转梅花桩等地面项目提升平衡感与反应能力。AI、AR、VR及光影技术也融入其中——数字篮球、互动保龄球、光影攀爬墙，让孩子在游戏中完成体能训练、感统训练、认知互动与社交协作。华夏游乐还与幼儿园、设计机构联合开发，把教育功能悄悄藏进每一次攀爬与滑行中。

“欧洲客户看中环保、阻燃和安全认证，偏爱简约、实用的设计；中东客户倾向大体量主题乐园，材料须禁得起高温考验；东南亚市场年轻家庭多，亲子娱乐消费需求快速升温。”金利群说，海外项目做得越多，新要求不断从运营端传回温州。华夏游乐也从“卖产品”到“卖场景”，再到“卖方案”，不断接住全球客户需求，把游乐设备服务链不断拉长。

去年，企业还推出“哈哈阿鹿”自主室内游乐IP。“哈哈”与“阿鹿”作为品牌故事代言人，吸引北美、南美、欧洲等地新客户纷纷签约。

把一座乐园“拆开”，安全，是产品出厂的底线。

金利群从做教玩具的第一天起，就定下规矩：必须自己生产、自己销售，全流程把控质量。

在华夏游乐的生产基地，能看到“食材”变“佳肴”的全过程——设计端采用3D建模仿真，钣金下料等关键工序实现数字化。一件产品从原材料入库到最终装柜，要经过二十多道质检工序。尺寸、间隙、颜色等都是查验的重点。一条淘气堡软包接缝，为了既方便现场安装，又避免孩子夹手、磕碰，研发团队前后就迭代了几十版样品。企业还建立起“找茬”品控小队，每发现一件不合格品，员工即可获得现金奖励。

正是对安全的这份“死磕”，让华夏游乐先后通过美国ASTM F1487和F1918标准测试、德国TUV安全测试GS认证、欧洲CE认证、CCC认证、中国环境标志（Ⅱ型）产品认证等国内外权威认证。环球影城美国总部四批考察团队曾先后来到永嘉筛选供应商。华夏游乐凭借多年的专业经验识别出图纸中的安全隐患，现场获环球影城考察团队总工程师认可，并与环球影城团队达成合作。

技术与工艺，是支撑产品质量的“龙骨架”。

目前，华夏游乐已建立起涵盖结构设计、工业设计、安全测试的完整研发体系，并自建安全测试实验室。企业每年投入约300万元用于打样、设计、测试、检测等，每年迭代数十款新品，拥有攀爬角度可调滑梯、摩天轮式游乐骑行车等5项发明专利、百余项专利授权，并参与起草多项国家标准。

设备到了，要安装调试。客户遇到问题，要有人响应。不同国家的使用环境不同，要有人懂当地需求。华夏游乐的服务没有“发货即止”。每一个项目的集装箱到达，华夏游乐的技术人员随即到位进行安装。

“所有产品一年内免费维修、免费更换。”这是华夏游乐给全球市场的承诺。

在越南，“梦幻王国”项目面积占地42000平方米，孩子们在狮子滑梯、摇晃独木桥等设施中沉浸式体验丛林探险。在西班牙马德里，占地3000平方米的未来科技感能量矩阵主题乐园项目完成当天，马德里市长到场点赞。“每逢周末和节假日，我们园区热闹非凡。”落地智利的综合乐园运营人员介绍。

从2004年启动出口业务至今，华夏游乐产品覆盖全球108个国家和地区，完成国内外案例超万个。企业约七成业务来自出口，主要市场包括欧洲、澳洲、南北美洲、中东等。

“跟华夏游乐合作，就像跟本地企业打交道一样方便。设计、生产、安装、运营，华夏游乐全程在线。”这是外国客户提到最多的话。

金利群介绍，目前，华夏游乐的南美分公司也已落地，团队常驻当地第一时间响应客户需求。售前咨询当场对接、设备调试及时到场，售后服务也免去了跨国沟通。今年上半年，华夏游乐出口总额超3500万元。企业的生产订单已排到三个月后。

一个集装箱，装得下一座乐园；一座桥下镇，装着一条完整的教玩具产业链。从50多年前生产识字挂图、橡皮泥，到如今1300余家企业集聚、3万多个品种走向全球，“中国教玩具之都”桥下镇，已一路从小作坊长成现代产业集群——今年上半年，永嘉教玩具外贸出口总额超5.3亿元，同比增长3.73%。

采访结束时，华夏游乐厂区一楼仍在装货。一件件不规则的组件被包装、编号，有序进入长、宽、高都有明确边界的标准集装箱。“设计的时候就要考虑怎么拆、怎么装，每一步心里都有一把尺。”吕晓育说。同样一个集装箱，经过精心设计的，要比普通装法多装5至10立方米货物。大型项目动辄十多个集装箱，几个立方米的差距叠加起来，就是一笔不菲的海运成本。“我们不止要‘装得下’，还要‘装得好！’”

华夏游乐在做的，正是把永嘉教玩具产业最熟悉的“制造”，再往前推一步，和教玩具一起被装进集装箱的，还有送给全球儿童的“快乐”方案。

来 源：温州日报

原标题： 从桥下镇出发 华夏游乐为全球儿童定制“欢乐”

记者 刘欣瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com