“青铜峡拦河大坝泄洪”不实（2026·08·28）

全国网络辟谣 2026-08-31 09:05:31

辟谣 “青铜峡拦河大坝泄洪”不实

详情：近日，有网民发布视频并配文称“青铜峡市大坝开始泄洪了”，引发关注。经宁夏青铜峡市水务局核实：青铜峡拦河大坝并未开展任何泄洪操作，黄河流域局部水位出现小幅上涨为近期降雨造成。当前大坝运行平稳、河道水位可控，各项水利设施运行正常，网传泄洪视频内容不实，属于虚假信息。（来源：“宁夏辟谣”微信公众号、“网信青铜峡”微信公众号）

辟谣 “喀纳斯日均客流7万人，住宿天价”不实

详情：近日，网上流传“喀纳斯一天挤进7万人，暑期日均客流6.7-7万人次，木屋一晚4000元、观鱼台排队1小时起，超过官方日最大承载量”的信息，引发关注。经新疆喀纳斯景区管理委员会核实，该组数据均为编造，属于不实信息。喀纳斯景区现阶段执行夏季游览政策，严格依据《中华人民共和国旅游法》相关规定，日最大承载量为5.5万人(喀纳斯2.7万人、禾木2万人、白哈巴0.8万人)。景区内住宿价格受市场调节，但网传“4000元一晚的普遍性高价、日均六七万客流”的信息均与实际情况不符。（来源：“新疆网络辟谣”微信公众号、“布尔津网信”微信公众号）

科普 尼泊尔境内高位冰崩引发！专家分析西藏吉隆口岸泥石流成因

详情：8月26日10时30分许，因尼泊尔一侧发生泥石流灾害，造成西藏日喀则市吉隆县吉隆口岸重大人员伤亡、失联。自然资源部于8月26日15时启动地质灾害防御Ⅱ级响应，并派工作组赴现场指导开展抢险救援和次生地质灾害防范等工作。

此次西藏吉隆泥石流灾害是尼泊尔境内发生高位冰崩，引发冰崩碎屑流，进而演化为泥石流的链式灾害。通过专家研判，高分辨率遥感图像显示，吉隆口岸上游尼泊尔境内东林藏布河支流郭巴峡曲支沟错坚河上游发生高位冰崩，冰崩铲刮沟道冰碛物，形成高速碎屑流持续下泄演变为泥石流后，冲击吉隆口岸，造成重大伤亡。

此次灾害与去年西藏吉隆口岸“7·8”冰湖溃决洪水事件成因不同。专家介绍，由于冰崩引发的高速碎屑流裹挟的物质不同，其所带来的危害远比冰湖溃决要大。同时，推测郭巴峡曲、东林藏布、吉隆口岸等位置可能由于局部堵塞形成壅水，且当地降雨持续，专家提醒搜救人员需注意上游洪水。（来源：“新闻联播”微信公众号）

通报 湖南网警侦破5起编造传播网络谣言案件

详情：近期，按照公安部统一部署，湖南网警深入推进“净网”专项行动，聚焦涉突发事件、民生热点、AI 编造谣言等打谣重点领域，坚持全链条打击、全维度治理，查处5起编造传播网络谣言案件，对相关人员予以拘留、罚款、批评教育等处置，整治网络造谣乱象。

案例一 散布拐卖儿童谣言案

2026年8月22日，祁东县公安局网络安全保卫大队联合过水坪派出所依法查处一起网上散布谣言扰乱公共秩序案件。经查，违法行为人邓某某未经核实，仅凭坊间传闻便拍摄视频编造当地抓获拐卖儿童人员的谣言上网发布，造成不良社会舆论。

案例二 AI编造虚假监所信息案

2026年8月21日，辰溪县公安局网络安全保卫大队依法查处一起利用AI软件编造虚假视频案件。经查，杨某为博眼球，利用 AI生成软件炮制看守所相关虚假短视频发布，大量网民转发评论，误导公众对监所执法管理产生负面认知，损害公安执法公信力。

案例三 剪辑拼接虚假视频造谣案

2026年8月24日，耒阳市公安局快速查处一起网络造谣传谣案件。经查，贺某为吸粉博流量，下载网上无关素材剪辑拼接并在短视频平台发布为“有偿捉奸、捉奸被打出血”的虚假视频，视频渲染暴力惊悚情节，扰乱网络公共秩序。

案例四 发布涉餐饮商家不实信息案

2026年7月10日，洞口县公安局网安大队查处一起涉企网络谣言案。经查，违法行为人汤某因就餐服务纠纷心生不满，在互联网平台发布烤肉店售卖假肉的虚假视频，大量网友留言质疑食品安全，给店铺带来差评，直接造成商家声誉受损，客源受到影响。

案例五 网络诽谤他人案

2026年6月17日，株洲荷塘公安分局快速处置一起互联网平台网络造谣诽谤案件。经查，贺某无事实依据，在互联网平台发布低俗不实言论诋毁他人名誉，严重侵害当事人人格与名誉，对被害人日常生活、心理造成较大伤害。

目前，属地公安部门已依法对以上人员其进行教育处罚。（来源：“湖南网警”微信公众号）

来 源：全国网络辟谣

本文转自：温州新闻网 66wz.com