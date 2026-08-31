温州都市报 2026-08-31 09:08:03

医生分析，年轻人三餐不定时、常熬夜、吃夜宵、暴饮暴食，偏好烧烤、油炸、重辣及加工肉类，果蔬粗粮摄入不足，加之久坐、熬夜、吸烟饮酒等，均使肠道黏膜反复受刺激，加速息肉生长。多数肠道息肉早期无症状，此次以急性大出血为首发表现，入院时已出现贫血。

温州网讯 近日，温州市中西医结合医院收治一名突发大量鲜红色便血的32岁患者，出血量约500毫升，伴头晕、乏力。肠镜检查发现她的直肠内有一枚4厘米×3.5厘米×3厘米的绒毛状管状腺瘤息肉，表面凹凸不平。该院消化内科陈烁主任医师团队为其行内镜下ESD黏膜剥离术，完整切除。术后病理提示低级别上皮内瘤变。

医生介绍，该息肉体积大，若放任发展，可逐步演变为高级别瘤变乃至肠癌。传统上，肠道息肉高发人群为50至60岁中老年人，如此年轻患者长了这么大的息肉，临床上并不多见。

该患者平日饮食作息极不规律。医生分析，年轻人三餐不定时、常熬夜、吃夜宵、暴饮暴食，偏好烧烤、油炸、重辣及加工肉类，果蔬粗粮摄入不足，加之久坐、熬夜、吸烟饮酒等，均使肠道黏膜反复受刺激，加速息肉生长。多数肠道息肉早期无症状，此次以急性大出血为首发表现，入院时已出现贫血。

医生提醒，腺瘤性息肉不会自行消退，早发现早切除是降低癌变风险的关键。肠息肉和肠癌并非老年人专属，青年病例正逐年增多。医生建议年轻人调整生活节奏，规律三餐，减少烧烤、腌制、油炸等食品，增加果蔬粗粮，避免熬夜，坚持运动。有肠道肿瘤家族史或长期肠胃不适者，应尽早做肠镜筛查。息肉切除后须按医嘱定期复查，一旦出现大便性状改变、腹痛、便血等异常，切勿硬扛，及时就医。

来 源：温州都市报

原标题： 32岁女子查出直肠巨大息肉 不良饮食习惯成诱因

记者 王春霞

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