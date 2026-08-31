温州武协裁判专委会授牌成立 武术裁判队伍迈向规范化专业化

温州都市报 2026-08-31 09:15:31

日前，温州市武术协会裁判专业委员会正式授牌成立。这标志着温州武术裁判队伍走上规范化、专业化、制度化的发展轨道，为日益壮大的温州武术事业筑牢公正基石。

温州网讯 日前，温州市武术协会裁判专业委员会正式授牌成立。这标志着温州武术裁判队伍走上规范化、专业化、制度化的发展轨道，为日益壮大的温州武术事业筑牢公正基石。

市武协副主席、全国武术冠军张炜担任裁判委员会主任。成立仪式上，张炜就当下武术赛事中裁判工作需要注意的细节问题作了简要说明。他表示，现代武术赛事评分体系日趋精细，裁判员不仅要吃透竞赛规则，还要在动作规格、演练水平、难度系数等关键维度上形成统一的评判尺度，确保每场比赛都经得起检验。

市武术协会主席姚峰介绍，近年来，我市武术赛事丰富多彩，习武人群不断壮大，武术事业呈现欣欣向荣的良好局面。温州已有武术进校园全国试点学校81所，校园武术联盟学校达146所，参与学生突破十万人次。如此庞大的习武群体，必须有科学、公正、权威的裁判体系作支撑。希望通过专委会的成立，系统培养一批精通规则、严守操守的裁判队伍，为温州武术赛事保驾护航。

浙江省武协原副主席张洪国表示，赛事越繁荣，越需要标准引领；舞台越广阔，越需要公正护航。裁判员是赛场的天平、规则的卫士、武德的标杆，赛事的公信力、专业性、观赏性，直接取决于裁判队伍的职业素养与执裁水平。成立裁判专业委员会，就是为了统一执裁标准、规范赛场秩序、夯实业务能力、完善人才梯队，以制度化建设净化赛场风气、以专业化水平提升赛事品质，推动温州武术竞赛工作高质量、规范化、可持续发展。

来 源：温州都市报

原标题： 温州武协裁判专委会授牌成立 武术裁判队伍 迈向规范化专业化

记者 叶海鹏

本文转自：温州新闻网 66wz.com