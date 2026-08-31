向世界马拉松大满贯发起挑战 龙湾三位“跑男”完赛悉尼马拉松

潮新闻 2026-08-31 09:22:00

8月30日，11℃的澳大利亚悉尼，空气微凉。在悉尼歌剧院前的终点线上，三位龙湾马拉松爱好者项庆强、项晓忠、项中强冲过终点，汗水浸透衣衫，脸上却挂着抑制不住的笑容。他们完成了世界马拉松大满贯征程的首站比赛。

8月30日，11℃的澳大利亚悉尼，空气微凉。在悉尼歌剧院前的终点线上，三位龙湾马拉松爱好者项庆强、项晓忠、项中强冲过终点，汗水浸透衣衫，脸上却挂着抑制不住的笑容。他们完成了世界马拉松大满贯征程的首站比赛。悉尼马拉松，是他们挑战全球七大顶级马拉松赛事的第一站。

左起：项中强、项庆强、项晓忠 受访者供图

“现场尖叫声一路气氛拉满。”冲线后，项晓忠大口喘着气，却难掩兴奋。42.195公里的赛道旁，热情的悉尼市民用此起彼伏的欢呼声，迎接着来自世界各地的跑者。

世界马拉松大满贯设立于2006年，最初包含波士顿、伦敦、柏林、芝加哥、纽约五大赛事，2013年东京马拉松加入后升级为六大满贯，2025年悉尼马拉松成为第七位成员，代表当今马拉松运动的最高水准。作为南半球唯一的大满贯赛事，悉尼马拉松也被誉为“世界上最美的马拉松赛道之一”，今年吸引了全球超4万名跑者参赛。三位龙湾跑者身处其中，完成了这场属于他们自己的里程碑之战。

受访者供图

时间回到8月26日，温州龙湾国际机场。在亲友团的簇拥和祝福声中，三位跑者踏上了前往悉尼的航班。出征的项庆强、项晓忠、项中强均是龙湾区沙城街道人，自幼相识。“我们三个人是一个村的，都姓项，挺难得。”项庆强笑着说。他们来自不同行业，46岁的项庆强就职于永强供电公司，49岁的项中强和46岁的项晓忠均在不锈钢行业深耕近三十年。

他们的运动生涯始于20年前，最早三人是冬泳爱好者，七八年前开始涉足马拉松项目，2020年起系统性参加马拉松赛事，自第一届龙湾半程马拉松起便从未缺席。

受访者供图

此次征战悉尼马拉松，最大的挑战来自气温与时差。悉尼地处南半球，目前正值冬末春初，与国内存在约2小时时差。“温州最近天气热，出汗量大，跑起来比较辛苦。”项晓忠坦言。为了提前适应，三人有时会选择在夜间跑步，模拟悉尼的比赛时间。

备战从今年春节前后就已启动。三位跑者的日常跑量保持在每月两三百公里。临近出发，三人主动控制训练强度，避免受伤风险，同时调整睡眠、增加碳水摄入，为比赛储备能量。

左起：项中强、项晓忠、项庆强 受访者供图

出国比赛的另一大挑战是语言。“手机翻译软件帮了大忙。”项庆强说，过往出国参赛的经验也让他们心里有底。

值得一提的是，项庆强此前已书写过温州体育的传奇。2023年他与另外三位温州冬泳爱好者组队，成功以接力方式横渡英吉利海峡。那次挑战中，项晓忠也作为后勤保障人员全程随行。从“泳界珠峰”到世界马拉松大满贯，他们的挑战从未止步。

完成悉尼马拉松后，三人计划明年上半年继续征战东京、伦敦或柏林马拉松，用三到四年时间完成全部七大满贯赛事。

来 源：潮新闻

原标题： 向世界马拉松大满贯发起挑战 龙湾三位“跑男”今日完赛悉尼马拉松

记者 张银燕 通讯员 李宣仪 叶迦楠

本文转自：温州新闻网 66wz.com