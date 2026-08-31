平阳发布 2026-08-31 09:27:00

8月30日，平阳县委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要文章、重要讲话精神，研究部署平阳县贯彻落实意见；听取全县防御应对第18号台风“沙德尔”工作情况，研究部署下步防汛防台工作。

8月30日，平阳县委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要文章、重要讲话精神，研究部署平阳县贯彻落实意见；听取全县防御应对第18号台风“沙德尔”工作情况，研究部署下步防汛防台工作。

平阳县委书记孟晓斌主持会议。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记在《求是》杂志上发表的重要文章《加快建设健康中国》精神，构建齐抓共管格局。坚持把保障人民健康放在优先发展的战略位置，健全“党委统一领导、党政齐抓共管”工作格局，持续推动卫生和健康事业高质量发展。要提升县域医疗能力，深化医共体建设，加快建设现代化公共卫生体系、医疗服务体系和医疗保障体系。要解决群众急难愁盼，突出以改革为牵引，坚持“小切口，大民生”，聚焦群众养老、托育、看病就医等领域急难愁盼，切实提升群众获得感和满意度。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记在纪念江泽民同志诞辰100周年大会上的重要讲话精神，学习江泽民同志坚定如磐的政治信仰、真挚深厚的为民情怀、与时俱进的创新精神、深谋远虑的战略思维、坚毅果敢的非凡胆略。始终把党的政治建设摆在首位，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。聚焦落实习近平总书记“4+1”重要要求、省委“132”总体工作部署和市委“1361”思路举措，厚植为民情怀、深化改革创新、强化责任担当，把全部心思和精力用在干事创业上，加快推动提升发展取得决定性进展，努力为全省全市大局作出更大贡献。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记对西藏日喀则市吉隆县遭受泥石流灾害作出的重要指示精神和在中共中央政治局会议上的重要讲话精神、在《求是》杂志上发表的重要文章《提高防灾减灾救灾能力》精神。按照省、市部署要求，突出抓好地质灾害防范，充分把握地质灾害的滞后性，落实专人对竹林、茶园等高风险点位进行扩面排查，建立“一点一策”隐患台账，做到排查见底、整改销号、动态清零。要突出抓好人员转移避险工作，严格落实“隐患未清零、人员不返回”要求，切实压实“分片包干、对户盯人、对人定位”责任。要持续抓好应急指挥调度，保持指挥体系常态化运转，动态研判海塘、水库、山洪、地质灾害、城乡内涝等次生风险，遭遇局部强降雨等极端天气，及时果断组织人员转移，坚决守护人民群众生命财产安全。要系统复盘本次及历次台风防御工作，固化打法、补齐短板、建强机制，真正做到打一仗、进一步，全面提升防灾减灾救灾能力。

来 源：平阳发布

原标题： 县委常委会召开会议

记者：徐远虑

本文转自：温州新闻网 66wz.com