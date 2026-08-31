男子“以租代买”竟用来套现，获刑！

温州晚报 2026-08-31 09:28:00

近日，鹿城区人民法院审结一起典型案件：一名男子伪装信用租客，虚构相机租赁用途，转卖套现。

温州网讯 近年来，“以租代买”模式在二手交易平台和社交平台上悄然兴起，为年轻人提供了低成本体验高价值商品的新途径。然而，这一新兴业态被不法分子“钻了空子”。近日，鹿城区人民法院审结一起典型案件：一名男子伪装信用租客，虚构相机租赁用途，转卖套现。

2025年10月，周凯（化名）在二手交易平台租赁了一部相机。使用期间，因资金周转困难，他动起歪念，将相机转卖套现。之后，为赔偿出租方损失，他又从平台租来另一部相机，再次转卖，用赃款堵上了上一个“窟窿”。尝到甜头后，周凯故伎重施，将租赁行为变成敛财工具。

面对出租方的催收，周凯编造各种借口百般拖延。

随着受害出租方陆续发现被骗，周凯迫于压力向家人供述了犯罪事实。其父在了解情况后，积极代为退赔部分赃款，并陪同周凯前往公安机关投案自首。经查，2025年10月至2026年1月，被告人周凯通过社交平台以租赁名义骗取6名被害人相机及配件，并予以出售，犯罪数额共计人民币3万余元。

法院认为，被告人周凯以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。考虑到其有自首情节，认罪认罚，已赔偿被害人损失并取得部分被害人谅解，予以从轻处罚。因被告人周凯此前曾因犯诈骗罪被判处刑罚，且尚在缓刑考验期限内，故法院撤销其前罪缓刑，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金二万五千元。

来 源：温州晚报

原标题： “以租代买”竟用来套现，获刑！

记者 赵小娴 通讯员 鹿萱

本文转自：温州新闻网 66wz.com