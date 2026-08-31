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红领巾爱心夜市小摊藏大爱 所得善款用于守护退役警犬晚年

学习强国温州学习平台 2026-08-31 09:31:54
日前，第六季红领巾爱心夜市在温州市瓯海区梧田老街中心广场开启。活动以“小摊藏大爱，温暖护汪星”为主题，汇聚少年爱心，为守护平安的警犬送去温柔关怀。

　　日前，第六季红领巾爱心夜市在温州市瓯海区梧田老街中心广场开启。活动以“小摊藏大爱，温暖护汪星”为主题，汇聚少年爱心，为守护平安的警犬送去温柔关怀。

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原标题： 红领巾爱心夜市小摊藏大爱 所得善款用于守护退役警犬晚年

作者：张灼晖

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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