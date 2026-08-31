瓯海发布 2026-08-31 10:10:19

8月28日上午，第18号台风“沙德尔”先后在台州玉环、温州龙湾登陆。当天下午，瓯海区台风防御工作会商调度会召开，强调要坚决贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和对西藏日喀则市吉隆县遭受泥石流灾害作出的重要指示精神，进一步发扬连续作战精神，扎实做好防汛防台“后半篇文章”，全力守护人民群众生命财产安全。

8月28日上午，第18号台风“沙德尔”先后在台州玉环、温州龙湾登陆。当天下午，瓯海区台风防御工作会商调度会召开，强调要坚决贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和对西藏日喀则市吉隆县遭受泥石流灾害作出的重要指示精神，进一步发扬连续作战精神，扎实做好防汛防台“后半篇文章”，全力守护人民群众生命财产安全。副市长王振勇到会指导，瓯海区领导刘云峰、季湘荣、林蔓、董一男参加会议。

面对台风“沙德尔”，瓯海全区上下齐心协力，全面开展了隐患排查、人员转移、物资保障、应急抢险等工作，不折不扣落实各项措施，坚决有力打好防汛防台主动仗。会议肯定全区防汛防台工作阶段性成效，并向连续奋战在一线的广大党员干部表示慰问和感谢。

会议强调，台风过境不等于风险解除，要进一步树牢底线思维、极限思维，克服麻痹思想、侥幸心理，科学研判具体形势，精准谋划好后续工作。要强化隐患排查，充分考虑次生灾害具有滞后性，紧盯地质灾害点、小流域山洪、低洼易涝点、城乡危旧房等重点领域，加强各类风险隐患滚动排查，牢牢守住安全底线。要做好暖心服务，牢固树立人民至上、生命至上理念，按照应急响应等级要求，持续做好转移群众安置工作，用心用情提供服务保障。要落实值班值守，压实压紧责任链条，保持防御工作机制不变，严格落实人员值班值守，抓实抓细各项重点工作，坚决彻底打赢防汛防台风大仗硬仗。

来 源：瓯海发布

原标题： 扎实做好防汛防台“后半篇文章”，瓯海会商调度台风“沙德尔”防御工作

记者：吴佳佳 陈丹

本文转自：温州新闻网 66wz.com