乐清发布 2026-08-31 10:10:19

8月28日，乐清市委市政府召开防御应对第18号台风“沙德尔”视频调度会，温州市人大常委会副主任周一富出席会议并指导工作。

8月28日，乐清市委市政府召开防御应对第18号台风“沙德尔”视频调度会，温州市人大常委会副主任周一富出席会议并指导工作。乐清市委书记戴旭强在会上强调，要坚决贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和对西藏日喀则市吉隆县遭受泥石流灾害作出的重要指示精神，按照省委省政府、温州市委市政府部署要求，慎终如始做好防御台风“后半篇文章”，坚决防止次生灾害发生，奋力夺取防汛防台攻坚战的全面胜利。

乐清市委副书记、市长胡立左作部署。会议听取了相关单位情况汇报，并对做好防汛防台相关后续工作进行再部署再推进。

今年第18号台风“沙德尔”于28日上午先后在台州玉环、温州龙湾登陆。面对台风“沙德尔”带来的风雨挑战，全市上下闻令而动、众志成城，有力有序落实各项防御应对措施，取得了防汛防台工作的阶段性成果。

戴旭强向坚守一线的广大党员干部表示慰问和感谢。他指出，台风过境不等于风险解除，次生灾害、滞后风险、叠加风险依然处于高位。各地各部门要在思想上保持高度警惕，发扬连续作战精神，保持队伍不变、队形不散，迅速把工作重心从“临战防御、避险保安”全面转向“隐患清零、设施修复、秩序恢复、补短提质”，确保实现“一个目标”，坚决守牢“三条底线”，全力守护好人民群众生命财产安全。

戴旭强强调，人员服务管理要落实到位，继续做好安置点生活物资、卫生消杀、暖心活动等服务保障，做好安全评估，确保转移的群众安心避险、安全返回。风险排查整治要落实到位，严格对照“八张清单”，紧盯地质灾害隐患点、小流域山洪以及新产生的风险点位，加强巡查监测、隐患整治和隔离管控，切实将风险隐患消除在萌芽状态。安全复工复产要落实到位，严格依据省防指应急响应等级要求，按风险程度、不同行业、不同区域梯次解除“五停”管控措施，同步抓好安全生产管理，有序恢复正常生产生活秩序。复盘评估工作要落实到位，及时提炼总结本次防台工作的亮点举措和创新机制，固化落实行之有效的好经验好做法，全面提升防灾减灾救灾能力，真正做到打一仗、进一步。

乐清市领导林益正、金杰、陈健、黄伟等在市防指参加会议。

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原标题： 乐清市委市政府召开防御应对第18号台风“沙德尔”视频调度会

记者 蔡甜甜/文 刘言勇/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com