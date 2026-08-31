文成发布 2026-08-31 10:10:20

8月28日下午，省、市防御第18号台风“沙德尔”工作部署调度会后，文成县第一时间召开续会，对防台“下半场”各项工作进行再会商、再部署。

8月28日下午，省、市防御第18号台风“沙德尔”工作部署调度会后，文成县第一时间召开续会，对防台“下半场”各项工作进行再会商、再部署。会议强调，要认真贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神和对西藏日喀则市吉隆县遭受泥石流灾害作出的重要指示精神，全面落实省市部署要求，密切跟踪天气形势变化，动态研判各类风险隐患，从严从实抓好隐患排查、应急值守、秩序恢复、善后处置等各项工作，慎终如始做好台风防御“后半篇文章”。市领导章月影、徐有平到会指导，文成县委书记杨德听主持会议并讲话，文成县领导张呈念、范学序、陆泰宏、郑祥邦等参加。

会上，文成县防指办、文成县气象局、文成县教育局、文成县水利局、文成县交通运输局、文成县文广旅体局、文成县资规局、文成县综合执法局等部门和单位汇报了有关工作情况。

杨德听指出，虽然当前台风“沙德尔”已逐步远离文成，但文成县部分山区土壤含水量饱和，河湖、水库、山塘水位压力大，小流域山洪、次生地质灾害等风险隐患依然突出、尚未彻底清零。全县上下必须提高思想认识，坚决摒弃“台风过境、万事大吉”的松懈麻痹思想，持续发扬连续作战精神，立足“防大汛、除隐患、保安全”目标，以严谨细致的工作态度抓实抓细后续各项防御工作。

杨德听强调，要紧盯风险隐患排查，聚焦小流域山洪、低洼积水、地质灾害隐患点、山塘水库、在建工程等重点区域，开展拉网式、回头式排查，全力化解各类潜在安全风险。要严守人员转移底线，严格落实返程“三不回”纪律要求，耐心细致解释沟通，加强暖心服务和生活保障，在确保安全前提下科学有序组织群众返回，切实筑牢生命安全防线。要有序恢复生产生活，综合研判全县防汛安全整体形势，分区域、行业、点位因地制宜、动态优化“五停”管控，精准推进各行各业复产复工。要持续强化在岗值守，包保县领导要继续坚守属地、靠前指挥、一线督导，带头落实带班值守制度；各类抢险救援力量全程在岗待命，持续做好隐患巡查、应急处置、抢险善后等工作。要压紧压实各方责任，严格落实企业主体责任和部门监管责任，推动各级防汛责任人、水库山塘责任人、点位巡查责任人履职尽责，把安全生产、防汛防台各项责任落到实处、见到实效。

来 源：文成发布

原标题： 文成部署台风“沙德尔”后续防御工作

记者：赵鹏鹏 郑坚坚

本文转自：温州新闻网 66wz.com