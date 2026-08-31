央视网 2026-08-31 10:47:00

2026年暑运从7月1日开始，到8月31日结束。眼下，暑运工作已经进入尾声，一些热门出行省份的暑运客流量保持高位运行。

铁路客流激增

便捷举措助力出行

今年暑运，国铁沈阳局日均发送旅客70万人次，预计总发送人数将达到4336万人次，单日最高发送旅客86.7万人次。探亲返乡、避暑出行等需求叠加，沈阳、大连、长白山、丹东等城市客流集中。沈白高铁迎来开通后的首个暑运，共发送旅客175.2万人次，旅游出行需求集中释放。

为应对大客流，沈阳站在暑运前完成客运提质改造。安检口从二楼集中安检分流至一楼和地铁换乘厅，旅客再不用扎堆排队。同时取消安检前置实名制验证，全面推行“验检合一”，也就是说刷一次身份证就能进站，提升了旅客的进站效率。同时，在车站的候车室新增裸眼3D大屏和18块三角立式信息屏，方便旅客从各个角度都能快速找到检票口。

机场客流保持高位运行

加密、新开热门航线

同样，辽宁各大机场的暑运客流量也保持高位运行。以大连周水子国际机场为例，暑运期间，该机场有46天日均客流量超7万人次，8月20日，该机场的单日客流量更是达到8.04万人次，刷新了该机场日均客流量的历史纪录。

大连周水子国际机场市场营销部统计分析室副科长吴梦璐表示，从7月1日到目前，大连机场完成航班起降2.8万架次，旅客量428万人次，远超去年同期水平。

为保障旅客的出行需求，各航空公司加密了覆盖大连的航线网络，成都、贵阳、杭州、合肥、厦门、昆明等城市都增加了往返大连的航班班次。此外，大连还首次开通了到云南大理的航线，每周共执飞4个航班。

机场多项数据创新高

广州新航站楼保障运力

今年是广州白云机场T3航站楼和第五跑道投用后首次经历暑运，新楼、新跑道带来了哪些变化？

今年暑运，旅游、亲子、研学客流叠加，白云机场持续高位运行。T3航站楼启用带动旅客量攀升，8月15日，单日保障航班1909架次、接送旅客30.9万人次，两项数据均刷新历史纪录。高位运行的同时，台风“美莎克”“巴威”等多轮极端天气轮番来袭。白云机场启动协同运行机制，科学调减航班，加密航站楼、机坪等重点区域防汛巡查，暑运期间航班放行正常率保持高位。

今年暑运，避暑航线需求旺盛。航空公司在广州枢纽新开西宁、海拉尔、阿勒泰等热门航线，国际方面增加了广州至伦敦、莫斯科、内罗毕等多条航线，全力保障旅客顺畅出行。与此同时，无人陪伴儿童出行量创下新高。

中国南方航空地面服务保障部工作人员龚晓佳介绍，今年暑假，无人陪伴儿童旅客人数创新高，单日国内航班出港无陪儿童达到661人次。增设无陪儿童马甲来增加小旅客的辨识度，提前预查无陪儿童出行数据，动态调整无陪特服旅客的值机柜台开放。

研学火热

铁路学生流同比增长44.6%

铁路方面，暑期中的学生客流增幅显著，同比增长44.6%。暑运以来，国铁广州局累计组织开行学生团体旅客155批次、共计2.9万人次，出行目的地主要覆盖北京、长沙、贵阳、福州、兰州等地。

此外，为适配旅客个性化出行需求，铁路方面从8月8日起推出“侨都海味”旅游计次票。计次票覆盖广州站、深圳北、佛山、江门、茂名等14个站点，一票贯通粤西滨海文旅走廊，为暑期铁路客运带来旺盛人气。

新枢纽迎首次“大考”

新高铁线客流攀升

面对暑运期间大客流，陕西铁路、民航等方面加大运力供给、细化升级便民服务。

截至8月27日，今年暑运期间，国铁西安局累计发送旅客2818.8万人次。作为新投用的重要客运枢纽，西安东站迎来开通后的首个暑期大客流考验。截至8月27日，该站累计发送旅客132.9万人次，常态化开行旅客列车84.5对，线路覆盖北京、上海、广州等45座城市。

新开通的西延高铁、西十高铁也双双迎来开通后的首个暑运考验。两条新高铁分别打通了关中到陕北、西北到华中的快速出行通道，沿线文旅出行热度明显上升，不少游客选择乘坐高铁前往延安等地观光。截至8月28日，延安站暑运期间累计发送旅客96.5万人次。

暑运期间，西安北站空铁联运旅客服务中心的启用，也让联程出行更加便捷。旅客在高铁站即可“一站式”完成航班信息咨询、国内航班值机办理、行李托运等全部乘机手续，抵达机场后可直接安检登机，实现空铁无感换乘。

民航客流稳步增长

配套服务持续优化

民航方面，截至8月27日，西安咸阳国际机场暑运期间累计保障航班5.9万架次，运输旅客880万人次。伴随文旅热度上升，外籍旅客出行需求上涨，机场还持续升级服务场景，启用陕西入境旅客综合服务平台，为国际旅客提供出行咨询、外币兑换、移动支付指导等服务。

来 源：央视网

原标题： 暑运进入尾声 多项出行数据刷新历史纪录

本文转自：温州新闻网 66wz.com