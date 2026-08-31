新华社 2026-08-31 10:51:00

30日，西藏自治区人民政府新闻办公室在吉隆县吉隆镇举行新闻发布会，自治区主席、吉隆县“8·26”泥石流灾害应急救援指挥部指挥长嘎玛泽登表示，截至29日18时，灾害造成16人遇难，546人失联。灾后抢险救援工作加速推进。

8月30日，西藏自治区人民政府新闻办公室在日喀则市举行新闻发布会，介绍吉隆县泥石流灾害抢险救灾有关情况。新华社记者 旦增尼玛曲珠 摄

30日，西藏自治区人民政府新闻办公室在吉隆县吉隆镇举行新闻发布会，自治区主席、吉隆县“8·26”泥石流灾害应急救援指挥部指挥长嘎玛泽登表示，截至29日18时，灾害造成16人遇难，546人失联。灾后抢险救援工作加速推进。

发布会上，全体起立，向在吉隆县“8·26”泥石流灾害中遇难的人员默哀。

嘎玛泽登从搜救工作、转移安置群众、隐患排查、善后处置等四个方面进行介绍。全力做好搜救工作，迅速启动自治区自然灾害一级应急响应、自治区自然灾害一级救助应急响应，并成立吉隆县“8·26”泥石流灾害应急救援指挥部和前方指挥部，在救援力量和资金方面，财政部、应急管理部紧急拨付1.2亿元资金，国家发展改革委安排1亿元资金，支持抢险救灾和灾后应急恢复工作。动员组织解放军、武警部队、中国消防救援队、边防、公安以及中国安能等各方救援力量2141人，调派救援车辆269辆、救援装备3922套。现在“水陆空”三路并进，挺进受灾核心区。

8月30日，西藏自治区人民政府新闻办公室在日喀则市举行新闻发布会，介绍吉隆县泥石流灾害抢险救灾有关情况。新华社记者 旦增尼玛曲珠 摄

全力做好群众转移安置，转移安置吉隆镇、萨勒乡风险区域内5个村群众499人，紧急调拨棉大衣、棉帐篷等救灾物资5.7万余件（套）；及时转移吉隆镇国内游客555人，排查出失联外籍人员261人，稳妥推进滞留外籍游客分流安置，及时回应各方关切。

全力做好隐患排查工作，组织人员排查受威胁区域5个行政村236栋建筑，暂未发现风险隐患。同时，开展对受灾区域及周边区域雨情、水情、冰湖面积变化等监测，设置观测哨对2个堰塞湖进行监测，利用卫星遥感、边坡雷达、水文监测、视频监控等手段对堰塞湖坝体、河道进行实时监测，目前堰塞湖坝体相对稳定。自然资源等领域86名专业力量，深入受灾区域及可能发生地质灾害次生隐患的重点区域，加强隐患排查，严防发生新的灾害和次生灾害，确保群众和救援人员安全。

全力做好善后处置工作，相关部门按照“一人一专班、一人一档案、2名干部包1人”的工作机制，成立身份鉴定组、接待安抚组等7个专项工作组，有序做好遇难和失联人员家属接待安抚工作。

针对此次灾害原因，中国科学院成都山地灾害与环境研究所研究员苏鹏程说，通过近几日遥感监测数据和实地踏勘，综合分析认为：此次灾害源头发生在中国和尼泊尔界河流域尼泊尔一侧。北京时间8月26日上午，尼泊尔境内蓝塘里壤峰北坡一条冰川在海拔约5200米处断裂发生冰岩崩，高位快速坠落至4000米左右，冲刷山体形成巨型泥石流，沿普热普藏布和东林藏布高速冲击约22公里后直达海拔1800米左右的我吉隆口岸，导致该区域约0.7平方公里、27处建筑及相应附属设施被夷为平地。

应急救援指挥部副指挥长、自治区副主席赵鹏说，本次灾害突发迅猛、泥石流破坏力极强，受灾地区基础设施、人员登记台账等大面积损毁，给人员溯源排查工作带来极大困难。灾情发生后，多部门联合开展全域拉网排查、线索溯源比对，目前排查失联外籍人员共计261人，中方已向有关国家驻华使馆通报。目前吉隆县已无外籍游客滞留。

来 源：新华社

原标题： 西藏吉隆县泥石流灾害已致16人遇难546人失联 抢险救援加速推进

记者 杨守勇 李键

本文转自：温州新闻网 66wz.com