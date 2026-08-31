新华社 2026-08-31 10:55:32

据美国阿克西奥斯新闻网站29日报道，美国中央情报局局长拉特克利夫日前访问俄罗斯时，提议举行由美国总统特朗普、俄罗斯总统普京和乌克兰总统泽连斯基参加的三方会晤，以推动结束俄乌战事。

报道援引两名知情人士的话说，拉特克利夫此次访俄的目的之一，是评估俄情报部门负责人能否说服普京同意恢复由美国斡旋的俄乌谈判。

报道说，拉特克利夫25日突访俄罗斯，分别会见俄罗斯对外情报局局长谢尔盖·纳雷什金和联邦安全局局长亚历山大·博尔特尼科夫，并向俄方提议重启和平谈判。泽连斯基28日通过美方官员得知拉特克利夫访俄情况及有关举行三方会晤的提议。

特朗普政府此前提出举行美俄乌领导人三方会晤。泽连斯基表示愿意参加，但普京拒绝这一提议。

当下，俄乌谈判进程处于停滞状态。乌克兰总统办公室主任布达诺夫8月27日在接受乌媒采访时表示，乌克兰与俄罗斯可能在9月重启谈判进程。

来 源：新华社

原标题： 美媒：CIA局长访俄提议举行美俄乌三方峰会

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