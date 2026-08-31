新华社 2026-08-31 10:55:31

据外媒报道，约旦军方8月31日发表声明称，当天凌晨拦截了8枚入侵该国领空的导弹。稍早前，伊朗伊斯兰革命卫队称，作为对美国袭击拉腊克岛的报复，伊方用弹道导弹袭击了位于约旦的两个美军基地。

来 源：新华社

原标题： 约旦军方：拦截8枚入侵领空的导弹

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