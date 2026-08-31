开行十年 广州中欧班列进出口货值超1100亿元

8月28日，海关关员对即将发运的广州国际港中欧班列进行监管。新华社发

广州中欧班列开行已满十周年。据海关统计，十年间（2016年8月至2026年7月），广州口岸进出口班列货值超1100亿元人民币，服务辐射欧亚20多个国家。

中欧班列“朋友圈”持续扩容。广州海关关区内广州国际港与南沙港南站两个中欧班列站点形成“17出7进”共24条运行线路，服务辐射欧亚地区20多个国家。从开行初期的单一出口线路、单一出境口岸、单一货源结构，广州中欧班列如今构建起国内西、中、东“三通道”，满洲里、二连浩特、阿拉山口、霍尔果斯、绥芬河、凭祥、磨憨“七口岸”协同发力的多向通达格局。

班列开行规模提升，货运结构优化。早期出口货物以服装、鞋靴、玩具等劳动密集型产品为主。如今，电子产品、新能源汽车、精密机械等成出口主力。“智能家电、商品车出口表现亮眼，今年以来，我们累计监管通过中欧班列出口汽车3480辆，咖啡机等智能家电货值约24亿元。广州国际港中欧班列出口的高附加值货物占比已提升至70%。”广州车站海关监管科科长程洁介绍。

新业态新模式不断丰富通道内涵。以广州国际港中欧班列为例，班列品类从传统普货拓展至跨境电商、国际邮包等专列。其中跨境电商专列实现常态化开行，今年前7个月发运电商货物货值已达去年全年总量的近3倍。班列铁路运输还与公路运输、国际海运衔接，打造多式联运体系。

随着班列线路网络持续织密，叠加铁路快速通关、进口境内段运费扣减等海关惠企政策落地见效，回程货源市场被激活，进口班列迎来明显增长。今年前7月，广州国际港进口回程货物标箱数占发运总标箱量近三成。