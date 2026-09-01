新华网 2026-09-01 11:14:54

“大家身体有不舒服的，再让医生检查一下。”

8月31日，中国救援队医疗保障小组驻地，从吉隆口岸核心救援区返回吉隆镇的前突小组救援人员陆续接受身体检查。有人卷起裤腿查看伤口，有人伸出被划伤的手臂。经过连日的徒步搜救，他们终于暂时回到后方。

26日上午，因尼泊尔一侧发生泥石流灾害，造成西藏日喀则市吉隆县吉隆口岸重大人员伤亡、失联。28日下午，应急管理部、国家消防救援局调派的多名中国救援队前突小组救援人员翻山越岭，经过8个多小时的徒步挺进受灾严重的吉隆口岸核心位置开展排查搜救工作。

四川省消防救援总队训练与战勤保障支队队员正在整理物资。新华社记者 戴锦镕 摄

30日，部分前突小组救援人员撤回安全区域。四川省消防救援总队训练与战勤保障支队副支队长徐长明介绍，队员徒步经过的部分山坡坡度达七八十度，前进十分困难，有队员被树枝划伤，遭到蚂蝗、蚊虫叮咬。一名队员身上的倒刺，医护人员用了近6个小时才全部清理。

前方救援人员向险而行，后方保障力量也没有停歇。徐长明介绍，救援人员体力消耗大，随身携带物资有限，目前道路中断，只能用无人机给前方队员投送物资。

“快！把这两袋物资挂在无人机上。”29日凌晨一点多的雨夜里，训练与战勤保障支队的队员们在距离吉隆口岸约3公里的一处物资投送点，冒雨将手电筒、雨衣等吊挂在无人机上，一趟趟将物资运送至前方。徐长明说，不到两天时间，保障人员已完成30多趟空中投送，向前方运送物资约1.6吨。

物资能够送进去，信息也需要传出来。

在复杂地形、恶劣环境等因素影响下，核心救援区通信时好时坏。如何快速恢复国门区域公网，确保现场救援与后方指挥部之间的通信畅通无阻，成为前方工作组面临的一大难题。

应急管理部大数据中心高级工程师胡斌主动请缨，携带3套通信装备挺进口岸核心区。

山高谷深，卫星基站连续更换8处位置仍无法对星。胡斌迅速调整思路，联络后方组建技术攻坚小组，协调优化周边基站参数。经过多方协同攻坚，当日18时，现场公网信号得到增强，胡斌从核心区打出第一通视频电话，成功接通。

“通信信号不仅关系指挥调度，更关系抢险救援安全，早一秒恢复，就能多争取一秒。”他说。

从医疗救护到物资投送，从无人机架起空中通道，到一座座基站连接前后方，挺进灾害核心区的每一步，都离不开身后持续不断的保障。

截至目前，3架翼龙无人机持续执行通信保障任务，西藏通信行业新增9座通信基站。一套套基站陆续架设，一条条通信链路逐步打通，为灾区抢险救援筑起信息“生命线”。

来 源：新华网

原标题： 救援背后的“生命线”

记者 戴锦镕、黄韬铭

本文转自：温州新闻网 66wz.com