新华网 2026-09-01 11:16:01

由香港投资管理有限公司合办的“银河通用Galbot Store香港启动礼暨机器人巡礼”8月31日在港举行。香港首家机器人全自主零售店将于9月1日正式运营，通过实体店向市民提供与具身智能应用的互动窗口。

8月31日，活动现场，机器人店长“小盖”与嘉宾互动。新华社发

由香港投资管理有限公司合办的“银河通用Galbot Store香港启动礼暨机器人巡礼”8月31日在港举行。香港首家机器人全自主零售店将于9月1日正式运营，通过实体店向市民提供与具身智能应用的互动窗口。

启动礼上，机器人与小学生开场热舞互动。消费者下单后，人形机器人店长“小盖”在完全没有工作人员遥控的状态下，凭借自主感知与决策能力流畅地完成接单、精准取货及交付的全过程，展示“全自主运营”的AI零售新模式。

香港特区政府财政司司长陈茂波致辞表示，Galbot Store以香港作为境外首站，正是看准香港场景高效多元、国际化程度高的独特价值。香港乐见并支持具身智能在此落地，在完善规则标准、确保安全的前提下，为新技术留出“敢试、可试”的空间；并联动粤港澳大湾区的先进制造实力，配合香港扎实的上游研发能力、顶尖人才，以及以港投公司为中坚的耐心资本，让创意由研发走向市场。

香港投资管理有限公司行政总裁陈家齐表示，Galbot Store项目当中展现的技术、场景与资本协同价值，将为香港的金融和创科生态圈创造更多更大的飞轮效应，也为青年人的未来发展创造机遇。港投公司将继续协助前沿科企立足香港、连接内地、走向国际，为香港以至国家的高质量发展贡献力量。

8月31日，嘉宾在活动上合影留念。新华社发

现场，银河通用首度在港展出全系列机器人。北京银河通用机器人股份有限公司创始人王鹤表示，香港开放包容的市场与丰富应用场景，为前沿技术提供最佳“试验场”和“展示厅”，希望通过真实场景让大家体验机器人走进千行百业。

据悉，Galbot Store首批三家分店分别位于红磡新海滨、湾仔海滨及启德体育园启德体艺馆。银河通用将以Galbot Store为起点，持续优化机器人技术，推动香港具身智能发展和智慧城市建设。

来 源：新华网

原标题： 香港首家机器人全自主零售店即将运营

记者 谢妞

本文转自：温州新闻网 66wz.com