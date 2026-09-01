新华网 2026-09-01 11:18:32

日本经济产业省8月31日表示，有意在首都东京附近一座城市设立核废料填埋场，用于处理核电站产生的高放射性核废料。

日本经济产业省8月31日表示，有意在首都东京附近一座城市设立核废料填埋场，用于处理核电站产生的高放射性核废料。

日本经济产业省官员当天前往茨城县常陆大宫市，就启动核废料填埋场选址调查征求当地政府意见。常陆大宫市位于茨城县西北部，人口约3.5万人，距东京市中心约110公里。经济产业省方面表示，常陆大宫市有大量未被利用的土地，有较大可能适合作为高放射性核废料填埋场。常陆大宫市市长铃木定幸回应称，将在市议会讨论后决定是否接受调查。

这是2025年11月7日在日本新潟县拍摄的柏崎刈羽核电站。新华社/共同社

如果常陆大宫市同意启动调查，将成为日本第5个核废料填埋场备选地。此前，日本政府已在北海道寿都町和神惠内村、佐贺县玄海町以及由东京都管辖、位于日本最东端的小笠原村南鸟岛启动调查。

据报道，选址调查工作预计需要20年，分为三个阶段。第一阶段为长达两年的“文献调查”，即根据以往相关记录进行初步地质和火山活动调查，备选地可获得日本政府最多20亿日元（约合8413万元人民币）拨款；第二阶段为“概要调查”，耗时约4年，备选地最多可获得70亿日元（约合2.9亿元人民币）拨款；第三阶段为“精密调查”，耗时约14年，拨款金额未定。

据日本媒体报道，相关调查多次因遭到质疑未能推进。2007年，高知县东洋町曾有意申请接受调查，后因当地居民反对而撤回。长崎县对马市议会2023年批准启动调查的请愿，但因市长拒绝未能成为备选地。

来 源：新华网

原标题： 日本政府考虑在东京附近设立核废料填埋场

记者 张旌

本文转自：温州新闻网 66wz.com