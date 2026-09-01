新华网 2026-09-01 11:19:37

美国科技巨头谷歌公司日前对其数字地图中关于安大略湖的名称标注采取“区别对待”：在加拿大显示安大略湖，在美国则显示“美国湖”。

美国科技巨头谷歌公司日前对其数字地图中关于安大略湖的名称标注采取“区别对待”：在加拿大显示安大略湖，在美国则显示“美国湖”。

据路透社8月30日援引谷歌发布的社交媒体帖文报道，谷歌根据美国地理名称信息系统更换了安大略湖的名称：对身处美国的用户显示“美国湖”，对身处加拿大的用户显示安大略湖，对身处美加以外地区的用户则同时显示两个名称。

这是8月30日在加拿大安大略省一处自然保护区内拍摄的大型广告牌，上面以英文和法文写着“安大略湖，现在是，永远是”。新华社发（邹峥摄）

安大略湖是北美洲五大湖之一，位于美国与加拿大边境地带，北接加拿大安大略省，南邻美国纽约州。美加贸易谈判破裂后，美国总统特朗普于8月27日签署行政令，宣布即刻将安大略湖更名为“美国湖”。加拿大总理卡尼、安大略省省长道格·福特等加方政要抨击美方更名行为，强调安大略湖的名称承载着悠久的历史渊源，无论外部环境如何变化，加拿大人都将始终使用这一名称。纽约州州长凯茜·霍楚尔、佛蒙特州州长菲尔·斯科特等美方官员同样抵制更名，指责这一做法“令人失望”。

安大略省政府公共和商业服务交付与采购部长斯蒂芬·克劳福德8月30日晚在社交媒体上说，由于该省部分政府机构的网站直接从谷歌地图上获取数据，“美国湖”名称已出现在酒类管理局等政府机构官网上。目前，安大略省正核查相关网站，“确保所有页面标注的都是湖泊的正确名称——安大略湖”。

来 源：新华网

原标题： 安大略湖或“美国湖”？谷歌回应“全看IP”

记者 王逸君

本文转自：温州新闻网 66wz.com