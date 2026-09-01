安大略湖或“美国湖”？谷歌回应“全看IP”
美国科技巨头谷歌公司日前对其数字地图中关于安大略湖的名称标注采取“区别对待”：在加拿大显示安大略湖，在美国则显示“美国湖”。
据路透社8月30日援引谷歌发布的社交媒体帖文报道，谷歌根据美国地理名称信息系统更换了安大略湖的名称：对身处美国的用户显示“美国湖”，对身处加拿大的用户显示安大略湖，对身处美加以外地区的用户则同时显示两个名称。
这是8月30日在加拿大安大略省一处自然保护区内拍摄的大型广告牌，上面以英文和法文写着“安大略湖，现在是，永远是”。新华社发（邹峥摄）
安大略湖是北美洲五大湖之一，位于美国与加拿大边境地带，北接加拿大安大略省，南邻美国纽约州。美加贸易谈判破裂后，美国总统特朗普于8月27日签署行政令，宣布即刻将安大略湖更名为“美国湖”。加拿大总理卡尼、安大略省省长道格·福特等加方政要抨击美方更名行为，强调安大略湖的名称承载着悠久的历史渊源，无论外部环境如何变化，加拿大人都将始终使用这一名称。纽约州州长凯茜·霍楚尔、佛蒙特州州长菲尔·斯科特等美方官员同样抵制更名，指责这一做法“令人失望”。
安大略省政府公共和商业服务交付与采购部长斯蒂芬·克劳福德8月30日晚在社交媒体上说，由于该省部分政府机构的网站直接从谷歌地图上获取数据，“美国湖”名称已出现在酒类管理局等政府机构官网上。目前，安大略省正核查相关网站，“确保所有页面标注的都是湖泊的正确名称——安大略湖”。
来 源：新华网
记者 王逸君
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
全市中小学今天正式开学 “第一课”聚焦国防教育科教文体09-01
-
温州高校迎史上最多国际生 最远来自1.88万公里外社会09-01
-
平阳9所学校新改扩建，今秋迎新！科教文体09-01
-
台风“沙德尔”复活！温州多地山洪预警！注意防范！社会09-01
-
千里驰援 苍南“壹加壹”赴西藏吉隆开展救灾社会09-01
-
8年爬20多座雪山 “乐清小明”完成5380米未登峰人类首登社会09-01
-
温州救援英雄陈延寿入选“中国好人榜”社会09-01
-
加速“融温”进程 温乐快速路工程昼夜施工提质提速社会09-01
-
收藏！温州队、苍南队、瑞安队观赛日历来了！科教文体09-01
-
同一社区一年时间两起火灾 原因都是易燃品随意堆积社会09-01