温州将防汛应急响应提升为Ⅲ级 发布暴雨橙色预警信号
温州新闻网 2026-09-01 18:03:27
温州网9月1日讯（记者 诸葛之伊）根据《温州市防汛防台抗旱应急预案》，市防指决定于9月1日17时将防汛Ⅳ级应急响应调整为防汛Ⅲ级应急响应。
根据气象部门报告，9月1日至9月2日我市有大到暴雨，局部大暴雨，过程面雨量100-150毫米，南部局部150-200毫米，个别300毫米以上，最大小时雨强60-80毫米。
另外，温州市气象台于9月1日17时44分将温州市区暴雨黄色预警信号升级为暴雨橙色预警信号：受偏东气流影响，预计今天傍晚到明天温州市区所有街道（镇）仍有大到暴雨，局部大暴雨。重点关注龙湾区天河、海城，鹿城区滨江、七都和瓯海区丽岙、仙岩、南白象等街道（镇）。
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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