温州提升突发地质灾害应急响应为Ⅱ级

温州网 2026-09-01 18:41:00

市防指决定于9月1日19时提升突发地质灾害应急响应为Ⅱ级。

温州新闻网讯（记者 温婉）根据《温州市突发地质灾害应急预案》和市自然资源和规划局建议，市防指决定于9月1日19时提升突发地质灾害应急响应为Ⅱ级。

受偏东气流影响，9月1日至9月2日我市阴有大到暴雨，局部大暴雨，过程面雨量100-150毫米，南部局部150-200毫米，个别300毫米以上，最大小时雨强60-80毫米。市防指决定于9月1日19时提升突发地质灾害应急响应为Ⅱ级。请各地各有关部门按照预案要求，做好地质灾害防范工作，果断转移风险区域人员。

此前，温州已将防汛应急响应提升为Ⅲ级，市气象台已发布暴雨橙色预警信号。

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