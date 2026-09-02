温州日报 2026-09-02 07:55:44

张振丰强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，按照省委、省政府部署要求，坚持极限思维、底线思维，全力做好防御应对强降雨工作，确保实现“一个目标”，牢牢守住“三条底线”，全力守护人民群众生命财产安全。

温州网讯 昨晚，省委常委、市委书记张振丰在市应急指挥部研判调度防御强降雨工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，按照省委、省政府部署要求，坚持极限思维、底线思维，全力做好防御应对强降雨工作，确保实现“一个目标”，牢牢守住“三条底线”，全力守护人民群众生命财产安全。

受台风“巴威”“白海豚”“沙德尔”及持续降雨天气影响，8月以来全市累计降雨量较常年同期偏多一倍以上，山体土壤含水量高度饱和，致灾风险交织叠加。在市指挥部，张振丰听取气象部门分析汇报，随后主持召开视频调度会对当前防汛重点任务再部署、再落实。他指出，各地各部门要坚决克服麻痹思想、侥幸心理，清醒认识当前强降雨天气带来的极端风险，发扬连续作战精神，把“思想更重视、准备更充分、措施更硬实、工作面更宽、力量投入更大”要求贯穿防汛工作全过程各方面，确保防御应对措施全面落实、落细、落到位。

张振丰强调，要始终把人员安全摆在首位，坚持预报预警为令，迅速做好人员转移组织及预备工作，对地质灾害点、小流域山洪、低洼易积水地带等风险区人员坚决转移、应转尽转，加强避灾安置点安全管理和服务保障，落实转出点风险动态评估和安全验收机制，切实做到“快转、暖留、慢回”。要全面深入排查风险隐患，聚焦山区防雨、城镇防涝、海上防风浪，加强地质灾害点、小流域山洪、山塘水库、平原河网、低洼易涝点、临水临崖地带等24小时动态巡查，全市“一盘棋”统筹调度水利工程，根据潮汛和雨情变化科学落实腾库迎洪、强排泄洪措施，对各类船舶归港再排查、再落实，因地制宜梯次落实“五停”等管控措施。要强化应急人员物资保障，保持抢险救援队伍战备备勤状态，把应急物资补充到位，把抢险装备调试到位，把力量预置到最前线，确保灾情险情出现时拉得出、用得上、打得赢。

张振丰强调，要科学有序指挥调度，高效运行“1833”联合指挥体系，按照防汛应急响应要求，严格落实值班值守和领导带班制度，落实落细“市包县、县包镇、镇包村、村包户”包保责任制，加密气象预报频次和颗粒度，保持驻守巡防全面到位，滚动发布预警信息和防灾提示，线上线下联动做好灾情处置，全力打好防汛救灾攻坚战。

市领导张文杰、王军、陈应许、李宁、黄阳栩、崔波等参加研判调度。

来 源：温州日报

原标题： 张振丰研判调度防御强降雨工作

坚持极限思维底线思维 坚决有力筑牢防汛坚固屏障

记者 郑序 缪眎眎

本文转自：温州新闻网 66wz.com