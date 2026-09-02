温州日报 2026-09-02 07:57:00

昨天，市委副书记、市长张文杰主持召开市政府党组会议和市政府常务会议，传达学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示、重要文章精神。

温州网讯 昨天，市委副书记、市长张文杰主持召开市政府党组会议和市政府常务会议，传达学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示、重要文章精神。

会议强调，要深入学习领会习近平总书记在纪念江泽民同志诞辰100周年大会上的重要讲话精神，用心感悟江泽民同志坚定如磐的政治信仰、真挚深厚的为民情怀、与时俱进的创新精神、深谋远虑的战略思维和坚毅果敢的非凡胆略，牢固树立和践行正确政绩观，铸牢政治忠诚，强化宗旨意识，善于抓重破难，紧抓安全稳定，奋发有为抓好经济社会发展各项工作。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记对西藏日喀则市吉隆县遭受泥石流灾害作出的重要指示精神和在中共中央政治局会议上的重要讲话精神，牢固树立“一个目标、四个宁可”理念，立足“防大汛、抢大险、救大灾”，提升监测预警能力，持续加固“六防”体系，充分做好应急准备，迭代优化作战体系，全力以赴做好防汛防台各项工作。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记在《求是》杂志上发表的重要文章《提高防灾减灾救灾能力》精神，更加突出事前预防，加强应急能力建设，强化科技支撑和法治保障，着力夯实基层基础，压紧压实责任链条，以工作的确定性应对灾害的突发性，全力维护群众生命财产安全和社会大局稳定。

会议还研究部署政府系统民生领域信访问题集中治理工作，强调要深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，坚持抓早抓小、法治引领、抓本治源，健全完善闭环管理、会商研判、包案化解、督导服务机制，切实抓好农村集体“三资”管理、违规执法、职工养老保险、新就业群体权益等民生领域信访问题集中治理，确保取得扎实成效。

来 源：温州日报

原标题： 市政府党组会议和市政府常务会议召开 张文杰主持

记者 缪眎眎

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