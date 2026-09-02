温州日报 2026-09-02 07:57:33

张文杰强调，要深入学习贯彻习近平总书记在加强基础研究座谈会上的重要讲话和考察浙江重要讲话精神，认真落实省委省政府部署要求，紧扣国家所需、温州所能、未来所向，找准发力点和突破口，以更大力度、更实举措加强基础研究，为加快建设创新温州、培育发展新质生产力、提速做强“一圈一极一中心”提供坚实支撑。

温州网讯 昨天，市委副书记、市长张文杰专题研究加强基础研究工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记在加强基础研究座谈会上的重要讲话和考察浙江重要讲话精神，认真落实省委省政府部署要求，紧扣国家所需、温州所能、未来所向，找准发力点和突破口，以更大力度、更实举措加强基础研究，为加快建设创新温州、培育发展新质生产力、提速做强“一圈一极一中心”提供坚实支撑。

会上，市科技局、市财政局汇报相关情况，与会人员展开深入交流。张文杰指出，基础研究是整个科学体系的源头，要准确把握概念内涵，着眼我市产业布局方向，发挥比较优势，加强生命健康特色领域基础研究、新能源新材料底层技术研究、人工智能技术应用研究、未来产业前瞻探索，奋力抢占新一轮科技革命风口。

张文杰强调，要强化载体支撑，提升科创平台创新能级，更好发挥在温高校作用，深挖重点医疗机构科研潜力。要壮大人才队伍，加大对顶尖人才团队、青年科技人才、跨界复合型人才的引育力度，充分激发各类人才创新创造活力。要加强系统推进，统筹抓好概念验证、中试孵化、产业催化，让更多“科研之花”结出“产业之果”。要拓宽投入渠道，充分发挥财政科技资金引导作用，积极鼓励企业和社会力量增加基础研究投入。要加强协同联动，完善评价机制，深化区域合作，营造良好氛围。

副市长王振勇参加。

来 源：温州日报

原标题： 张文杰专题研究加强基础研究工作 找准发力点和突破口

记者 缪眎眎

本文转自：温州新闻网 66wz.com