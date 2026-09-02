温州发布 2026-09-02 08:04:25

9月1日，温州市自然资源和规划局、温州市气象局联合发布未来24小时地质灾害气象风险等级预报。

9月1日，温州市自然资源和规划局、温州市气象局联合发布未来24小时地质灾害气象风险等级预报。

9月1日20时至9月2日20时，鹿城区（双屿街道、仰义街道、广化街道、南郊街道、丰门街道、藤桥镇）、龙湾区（永中街道、海滨街道、沙城街道、天河街道、状元街道、瑶溪街道、海城街道）、瓯海区（梧田街道、南白象街道、三垟街道、茶山街道、瞿溪街道、郭溪街道、潘桥街道、娄桥街道、新桥街道、丽岙街道、仙岩街道、景山街道、泽雅镇）、永嘉县（瓯北街道、桥下镇、碧莲镇、岩头镇、枫林镇、岩坦镇、鹤盛镇、金溪镇、云岭乡、茗岙乡）、平阳县（昆阳镇、鳌江镇、水头镇、萧江镇、海西镇、腾蛟镇、山门镇、顺溪镇、南雁镇、麻步镇、凤卧镇、万全镇、怀溪镇、青街畲族乡、闹村乡）、苍南县（灵溪镇、宜山镇、钱库镇、金乡镇、藻溪镇、桥墩镇、矾山镇、赤溪镇、马站镇、望里镇、大渔镇、莒溪镇、南宋镇、霞关镇、沿浦镇、凤阳畲族乡、岱岭畲族乡）、文成县（大峃镇、百丈漈镇、南田镇、西坑畲族镇、黄坦镇、珊溪镇、巨屿镇、玉壶镇、峃口镇、周壤镇、二源镇、周山畲族乡、桂山乡、双桂乡、平和乡、公阳乡）、泰顺县（百丈镇、包垟乡、东溪乡、凤垟乡、柳峰乡、罗阳镇、南浦溪镇、彭溪镇、三魁镇、泗溪镇、筱村镇、雪溪乡、雅阳镇）、瑞安市（安阳街道、上望街道、东山街道、玉海街道、锦湖街道、莘塍街道、汀田街道、南滨街道、飞云街道、仙降街道、潘岱街道、云周街道、塘下镇、陶山镇、湖岭镇、马屿镇、高楼镇、桐浦镇、曹村镇、林川镇、平阳坑镇、芳庄乡）、乐清市（城东街道、城南街道、石帆街道、乐成街道、雁荡镇、柳市镇、北白象镇、芙蓉镇、大荆镇、仙溪镇、磐石镇、湖雾镇、智仁乡、龙西乡）等部分地区地质灾害气象风险很高（红色预警）；

鹿城区（松台街道、山福镇）、洞头区（北岙街道、霓屿街道、大门镇）、永嘉县（东城街道、北城街道、南城街道、三江街道、黄田街道、乌牛街道、桥头镇、大若岩镇、巽宅镇、沙头镇）、苍南县（炎亭镇）、文成县（铜铃山镇）、泰顺县（大安乡、龟湖镇、仕阳镇、司前畲族镇、西旸镇、竹里畲族乡）、乐清市（盐盆街道、翁垟街道、白石街道、天成街道、虹桥镇、淡溪镇、清江镇、蒲岐镇、南岳镇、南塘镇、岭底乡）、龙港市（龙港镇）等部分地区地质灾害气象风险高（橙色预警）；

洞头区（东屏街道、元觉街道、鹿西乡）、永嘉县（溪下乡、界坑乡）、平阳县（南麂镇）等部分地区地质灾害气象风险较高（黄色预警）。

请密切关注雨量情况，做好地质灾害防范工作。

来 源：温州发布

原标题： 温州这些地方地质灾害气象风险红色预警！注意防范！

本文转自：温州新闻网 66wz.com