温州发布暴雨红色预警、山洪灾害预警！这份汛期防灾要点清单，请收好！
温州发布 2026-09-02 08:07:29
温州市气象台2026年09月01日19时20分将温州市区暴雨橙色预警信号升级为暴雨红色预警信号，今天温州市区所有街道（镇）将有大到暴雨，局部大暴雨。重点关注龙湾区天河、海城、永中，鹿城区滨江、七都和瓯海区丽岙、仙岩、茶山等街道（镇）。
温州市气象台2026年09月01日19时20分将温州市区暴雨橙色预警信号升级为暴雨红色预警信号：受偏东气流影响，目前瓯海区茶山罗胜12小时累积降水194.8毫米，预计今天夜里到明天温州市区所有街道（镇）将有大到暴雨，局部大暴雨。重点关注龙湾区天河、海城、永中，鹿城区滨江、七都和瓯海区丽岙、仙岩、茶山等街道（镇）。请注意防范强降水可能引发的次生灾害。
山洪灾害预警
根据省气象台未来降雨预报，预计9月1日20时至2日20时，鹿城区、龙湾区、瓯海区、平阳县、苍南县、文成县、泰顺县、瑞安市发生山洪灾害可能性很大（红色预警），永嘉县、乐清市发生山洪灾害可能性大（橙色预警）。
强降雨或连续降雨
易引发山洪、泥石流、滑坡等次生灾害
这份防灾要点清单，请收好！
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来 源：温州发布
原标题： 温州发布暴雨红色预警、山洪灾害预警！这份汛期防灾要点清单，请收好！
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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