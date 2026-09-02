山区学校和幼儿园今天停学停课，市防指办发布最新安全管控指令！
温州发布 2026-09-02 08:13:11
据气象部门预报，9月1日夜里暴雨到大暴雨，局部特大暴雨，今天暴雨到大暴雨，明天阴有阵雨，局部中到大雨。目前温州市已经启动防汛Ⅱ级应急响应，各县（市、区）要加强对重点领域、重点部位安全研判和管控，结合工作实际，迅速采取有效措施，确保安全有序。
据气象部门预报，9月1日夜里暴雨到大暴雨，局部特大暴雨，今天暴雨到大暴雨，明天阴有阵雨，局部中到大雨。1日15时至3日20时，全市面雨量180-220毫米，南部250-300毫米，北部100-150毫米，个别400毫米以上，最大小时雨强50-80毫米。沿海海面9月1日下午至4日有持续8~9级大风。目前温州市已经启动防汛Ⅱ级应急响应，各县（市、区）要加强对重点领域、重点部位安全研判和管控，结合工作实际，迅速采取有效措施，确保安全有序。
为做好强降雨防范应对工作，现就安全管控作出如下指令：
1.山区学校和幼儿园9月2日停学停课（具体学校、幼儿园名单由属地研判决定）；
2.涉山涉水户外旅游活动停止举办；
3.临江沿海渔家乐、大排档等经营场所停止营业；
4.城乡低洼地带、地下车库加强警示防范；
5.农村客运班线、山区公交线路暂停营运；
6.部分山区道路、危险路段视情采取交通管制。
温州市防汛防台抗旱指挥部办公室
2026年9月1日
来 源：温州发布
原标题： 山区学校和幼儿园9月2日停学停课……市防指办发布最新安全管控指令！
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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