山区学校和幼儿园今天停学停课，市防指办发布最新安全管控指令！

温州发布 2026-09-02 08:13:11

据气象部门预报，9月1日夜里暴雨到大暴雨，局部特大暴雨，今天暴雨到大暴雨，明天阴有阵雨，局部中到大雨。目前温州市已经启动防汛Ⅱ级应急响应，各县（市、区）要加强对重点领域、重点部位安全研判和管控，结合工作实际，迅速采取有效措施，确保安全有序。

据气象部门预报，9月1日夜里暴雨到大暴雨，局部特大暴雨，今天暴雨到大暴雨，明天阴有阵雨，局部中到大雨。1日15时至3日20时，全市面雨量180-220毫米，南部250-300毫米，北部100-150毫米，个别400毫米以上，最大小时雨强50-80毫米。沿海海面9月1日下午至4日有持续8~9级大风。目前温州市已经启动防汛Ⅱ级应急响应，各县（市、区）要加强对重点领域、重点部位安全研判和管控，结合工作实际，迅速采取有效措施，确保安全有序。 为做好强降雨防范应对工作，现就安全管控作出如下指令： 1.山区学校和幼儿园9月2日停学停课（具体学校、幼儿园名单由属地研判决定）； 2.涉山涉水户外旅游活动停止举办； 3.临江沿海渔家乐、大排档等经营场所停止营业； 4.城乡低洼地带、地下车库加强警示防范； 5.农村客运班线、山区公交线路暂停营运； 6.部分山区道路、危险路段视情采取交通管制。 温州市防汛防台抗旱指挥部办公室 2026年9月1日 来 源：温州发布 原标题： 山区学校和幼儿园9月2日停学停课……市防指办发布最新安全管控指令！ 本文转自：温州新闻网 66wz.com