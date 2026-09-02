温州都市报 2026-09-02 08:23:18

今年第18号台风“沙德尔”在8月30日被停止编号后，其残余涡旋并未消散，于9月1日凌晨在南海西北部海域再度加强为台风（热带风暴级），今年第24号台风“科罗旺”也于9月1日8时在西北太平洋洋面上生成，海上再现“双台风共舞”格局。

温州网讯 今年第18号台风“沙德尔”在8月30日被停止编号后，其残余涡旋并未消散，于9月1日凌晨在南海西北部海域再度加强为台风（热带风暴级），中央气象台继续维持原台风名称和编号不变。与此同时，今年第24号台风“科罗旺”也于9月1日8时在西北太平洋洋面上生成，海上再现“双台风共舞”格局。受偏东气流影响，我市今天仍有大到暴雨，明起雨水减弱。

“沙德尔”离奇“复活”，路径前所未见

已经二次登陆的“沙德尔”为何能够“复活”？

中央气象台首席预报员许映龙解释，“沙德尔”残余涡旋由陆地移入温暖的海面后，下垫面摩擦作用减小，同时又获得了新的能量，因此得以重新发展。

浙江省气象台首席预报员徐燚分析，台风登陆后能否再度加强，关键看残涡能否重新入海——一旦残涡回到海面，暖湿环境便能重新供给水汽和能量。而南海目前正处在季风槽活跃期，热带辐合带内水汽充沛，残涡进入后不仅获得充足补给，还与槽内其他云团合并，从而得以重新组织并加强。

中国天气首席气象分析师信欣表示，台风停编再次加强复活的情况不多见。2014年台风“海贝思”、2025年台风“竹节草”有过先例，但这次“沙德尔”从华东登陆、从华南入海复活的路径，是前所未见的。

“科罗旺”同日生成，双台风共舞

据中央气象台，预计“沙德尔”将以每小时22公里左右的速度向东偏北方向移动，强度变化不大，3日起将在南海东北部回旋并逐渐减弱。

与此同时，“科罗旺”（热带风暴级）于9月1日8时正式生成。其中心位于琉球群岛那霸市东南方向约600公里的洋面上，中心附近最大风力8级（18米/秒）。预计“科罗旺”将原地少动，2日转向偏北方向移动，强度变化不大。

双台风目前同时活跃。中国天气气象分析师沈雨旸表示，受“沙德尔”及季风气流影响，加上“科罗旺”的环流助力副热带高压南侧的偏东风向我国东南沿海输送水汽，今后三天，台湾、广东东部、福建、浙江南部、江西南部等地将有持续强降雨。

来 源：温州都市报

原标题： 罕见！“沙德尔”停编后“复活”，与“科罗旺”共舞

记者 蔡挺

本文转自：温州新闻网 66wz.com