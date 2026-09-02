温州都市报 2026-09-02 08:25:29

近日，记者从市医疗保障局获悉，2027年度温州市城乡居民基本医保参保缴费正式启动，集中缴费期为2026年9月1日至12月31日。在此期间完成缴费的参保人员，可享受2027年全年的门诊、住院及大病等医保待遇。

温州网讯 近日，记者从市医疗保障局获悉，2027年度温州市城乡居民基本医保参保缴费正式启动，集中缴费期为2026年9月1日至12月31日。在此期间完成缴费的参保人员，可享受2027年全年的门诊、住院及大病等医保待遇。

据了解，参保对象覆盖未参加职工医保且无其他医疗保障的各类群体，包括本市户籍居民、持有本地居住证的新居民，以及中小学、幼儿园、职业学校在册学生儿童等。缴费标准按2027年1月1日时的年龄分档。0至18周岁人员年筹资1890元，个人缴费630元，财政补助1260元；18周岁以上人员年筹资1980元，个人缴费660元（含长护险30元），财政补助1320元（含长护险60元）。针对2027年下半年（7月1日至12月31日）出生的新生儿，年筹资标准减半即945元，其中个人缴费315元/人，财政补助630元/人。

缴费渠道多样，往年正常参保且无需变更信息者不必重新办理登记。委托银行批扣的，需确保签约账户余额充足，10月开始自动发起批扣；可持身份证等有效证件及银行卡，到相关银行窗口、税务窗口或通过线上渠道主动缴费。省内职工医保参保人员可使用个人账户历年结余资金为实行家庭共济的近亲属代缴，去年已勾选自动续费的，9月起自动扣费。需要注意的是，首次参保、断保重新参保的新增人员，须先完成参保登记。本市户籍居民带上身份证、户口本，新居民备好身份证和居住证，在校学生准备学籍证明，可通过浙里办App、医保服务大厅、乡镇（街道）便民服务网点办理登记，登记完成后再选择上述渠道缴费。

市医保部门特别提醒，广大市民尽量提前办理，以免因逾期影响次年待遇的正常生效。如有疑问，可咨询当地医保经办机构。

来 源：温州都市报

原标题： 2027年度城乡居民医保缴费启动 时间截至2026年12月31日

记者 陈恩欣

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