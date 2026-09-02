温州日报 2026-09-02 09:04:40

昨天上午，永嘉县岩头镇溪南高标准农田里，人保财险永嘉支公司理赔中心经理周朝阳蹲在损毁的田埂旁，一边冒雨拍照取证，一边在定损单上快速记录。他身旁的灌溉渠内，几处堵塞点已被逐一标记在册。

温州网讯 “这段田埂坍塌，不仅影响通行，更怕雨季漫灌。”昨天上午，永嘉县岩头镇溪南高标准农田里，人保财险永嘉支公司理赔中心经理周朝阳蹲在损毁的田埂旁，一边冒雨拍照取证，一边在定损单上快速记录。他身旁的灌溉渠内，几处堵塞点已被逐一标记在册。

这不是普通灾害定损，而是永嘉县刚刚落地的高标准农田保险首次“田间出诊”。8月27日，永嘉县农业农村局与人保财险永嘉支公司签约，达成高标准农田工程质量潜在缺陷责任保险协议。当地为2020年至2024年建成的约5万亩良田的硬件设施上了一份“专属保险”，这是我市首份高标准农田工程设施管护类保险。

与保障农作物本身的农险不同，这份保单的“被保人”是田间的灌排沟渠、机耕道路等基础设施。“过去只保台风等大灾，日常设施坏了，往往因为缺钱、缺人而拖成老大难。”永嘉县农业农村局工作人员周琳现场解释。如今，这份保险实现了“双重兜底”：工程超出质保期出现质量问题的，例如水渠、机耕路损毁，维修、重建的费用由保险兜底；日常使用磨损或突发故障急需抢修的，人工和材料费同样可按规报销。同行的岩头镇农业综合服务中心工作人员潘恩良也深有感触地说，保险介入让日常管护有了“及时雨”，理赔绿色通道确保单块地块最高赔付可达19.6万元。

“从‘保灾害’到‘保管护’，希望通过金融工具撬动建后管护常态化。”周朝阳合上记录本，身后稻田绿浪翻滚。

来 源：温州日报

原标题： 田埂旁“出诊”定损！永嘉5万亩良田有了“管护险”

记者 金朝丹 永嘉融媒记者 董秀燕

本文转自：温州新闻网 66wz.com