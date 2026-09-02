温州日报 2026-09-02 09:04:40

2026世界网球大师赛MT1000赛事将于11月9日至13日在温州国际网球中心举行。这是中国大陆首次举办该级别赛事，也是亚洲范围内仅有的两站MT1000赛事之一。目前赛事报名通道已正式开启，全球网球爱好者可通过世界网球巡回赛专区（World Tennis Tour Zone）官方系统报名，报名截止时间为11月3日18时。

温州网讯 2026世界网球大师赛MT1000赛事将于11月9日至13日在温州国际网球中心举行。这是中国大陆首次举办该级别赛事，也是亚洲范围内仅有的两站MT1000赛事之一。目前赛事报名通道已正式开启，全球网球爱好者可通过世界网球巡回赛专区（World Tennis Tour Zone）官方系统报名，报名截止时间为11月3日18时。

从MT400到MT1000，龙湾用四年时间完成中国业余网球办赛史上里程碑式的“三级跳”。2023年，ITF国际网球大师赛MT400首次落户龙湾，吸引270余名选手参赛；2024年赛事参赛人数翻番，首次斩获国际网球联合会“赛事认可奖”；2025年赛事升级至MT700，吸引12个国家和地区的411名选手参赛，并再度拿下该奖项，成为中国大陆唯一连续两年蝉联这一荣誉的赛事。这份来自国际网联的持续认可，印证了龙湾在赛事组织、运营服务、接待保障等方面的扎实功底，也为MT1000赛事的落地筑牢了基础。

2026年恰逢赛事品牌焕新节点。今年7月，国际网球联合会正式更名为WorldTennis（世界网联），原ITF国际网球大师赛同步升级为世界网球大师赛，启用全新品牌标识与视觉体系。温州站赛事作为品牌焕新后亮相的亚洲最高级别大师赛，与日本山梨站共同构成2026年亚洲地区仅有的两站MT1000赛事，标志着温州正式跻身亚洲顶级业余网球赛事第一梯队。本届赛事共设置30+至70+共8个年龄组别，涵盖男单、女单、男双、女双、混双等36个单项，总奖金达60万元。

对海内外网球爱好者而言，龙湾的吸引力从来不止于赛场胜负。连续三年赴约的海外选手Ferley Narvaez Cardozo、国内选手孙一鸣等一众球友，用跨越山海的奔赴，为龙湾办赛品质写下最生动的注脚。四年深耕，龙湾将网球赛事与城市文化深度融合，赛事期间不仅设置专属瓯文化美食欢迎宴，以十二道特色瓯菜传递温州味道，还同步开启“温网市集”，细纹刻纸、非遗糖人等瓯越非遗现场展演，瘦肉丸、鱼丸等本土美食飘香，旱地冰壶、匹克球等趣味运动全天候开放，让参赛选手和观赛市民解锁“体育+文旅”的多元体验。

来 源：温州日报

原标题： 龙湾四年“三级跳”迎顶级赛事

2026世界网球大师赛MT1000报名启动

记者 陈圆圆

本文转自：温州新闻网 66wz.com