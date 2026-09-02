温州日报 2026-09-02 08:59:45

本次助学金发放，在市本级高中段，市慈善总会出资20万元，资助市直属学校100名家庭经济困难高中生。

温州网讯 以善举护航求学路，用温情点亮少年梦。8月31日下午，2026年度“爱心温州·慈善助学”助学金发放仪式在温州市第二十一中学举行。市慈善总会、市人民教育基金会相关负责人及受助学生代表等出席仪式，共同见证这场暖意融融的助学盛会。

“爱心温州·慈善助学”由市慈善总会联合市人民教育基金会共同举办，是温州慈善领域持续时间最长、覆盖面最广的助学品牌项目之一。本次助学金发放，在市本级高中段，市慈善总会出资20万元，资助市直属学校100名家庭经济困难高中生。在高校段，市慈善总会出资180万元，其中55万元用于资助永嘉、文成、平阳、泰顺、苍南等五个县110名即将上大学的家庭经济困难大一新生；115万元用于资助在温州医科大学、温州大学、温州理工学院、温州职业技术大学等12所在温高校就读的230名相对低收入家庭学生；10万元用于资助我市20名残疾大学生及困难残疾人家庭大学生。仪式上，与会领导分别为五个县大一新生代表及残疾人学生代表，市直各学校教师代表、在温各高校教师代表（为学生代领）发放助学金。

近年来，我市聚焦低收入家庭学生需求，构建起“经济帮扶+职业规划+心理疏导+学业辅导”全链条帮扶体系，坚持帮困与扶智并重，推动“解困—育人—成才”的良性循环，持续完善“政府托底、社会共助”的援助机制。作为其中的典范，“爱心温州·慈善助学”活动自2008年启动以来已连续开展18年，累计投入助学资金7.27亿元，惠及学生23.92万人次，成为温州“大爱之城”最温暖的注脚。

在温州，爱心单位和爱心人士正以多元化的帮扶模式，为不同学龄段的困难学生量身定制精准救助方案，善行义举蔚然成风。像市民政局的“1619”阳光少年启航计划、市残联的“助残圆梦·自强腾飞”项目、市新闻传媒中心零距离栏目的“零距离·助学行”活动，以及市慈善总会仁爱义工队、“日济一善”义工队、金心团队义工队等持续开展的助学行动，共同织就了一张覆盖全市的慈善助学网络。

今年市慈善总会统筹规划，预算安排助学资金1247.09万元。其中，非限定性预算资金230万元，用于本次的“爱心温州·慈善助学”活动助学金发放和配套“1619”阳光少年启航计划；限定性预算资金安排1017.09万元，严格按照市慈善总会下属各基金、分会以及捐赠者的意愿，精准投入到各类慈善助学项目。

当前，温州各地正如火如荼开展各类慈善助学活动，市慈善总会呼吁更多有意向的单位、企业和个人，积极与市、县两级慈善总会或市人民教育基金会联系，通过建立冠名基金、定向捐赠等多种形式合作，共同推动温州慈善助学事业再上新台阶，持续擦亮“大爱温州·善行天下”城市品牌，用爱心与善举，共同托起更多学子的求学梦想。

来 源：温州日报

原标题： 2026年度“爱心温州·慈善助学”助学金发放

记者 董吉妮

本文转自：温州新闻网 66wz.com