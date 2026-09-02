受暴雨影响，雁荡山所有景区将临时关闭
雁荡山发布 2026-09-02 09:18:10
根据气象预报，今天有暴雨到大暴雨，局部特大暴雨。我市已启动防汛Ⅱ级应急响应和地质灾害II级应急响应，雁荡山所有景区（灵峰、灵岩、大龙湫、方洞、三折瀑、显胜门、羊角洞、雁湖）将临时关闭。
根据气象预报，今天有暴雨到大暴雨，局部特大暴雨。我市已启动防汛Ⅱ级应急响应和地质灾害II级应急响应，雁荡山所有景区（灵峰、灵岩、大龙湫、方洞、三折瀑、显胜门、羊角洞、雁湖）将临时关闭，恢复开放时间另行公布，给您带来的不便，敬请理解支持。
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温州市雁荡山风景旅游管理委员会
2026年9月2日
来 源：雁荡山发布
原标题： 受暴雨影响，雁荡山所有景区将临时关闭
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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