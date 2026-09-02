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受暴雨影响，雁荡山所有景区将临时关闭

雁荡山发布 2026-09-02 09:18:10
根据气象预报，今天有暴雨到大暴雨，局部特大暴雨。我市已启动防汛Ⅱ级应急响应和地质灾害II级应急响应，雁荡山所有景区（灵峰、灵岩、大龙湫、方洞、三折瀑、显胜门、羊角洞、雁湖）将临时关闭。

　　根据气象预报，今天有暴雨到大暴雨，局部特大暴雨。我市已启动防汛Ⅱ级应急响应和地质灾害II级应急响应，雁荡山所有景区灵峰、灵岩、大龙湫、方洞、三折瀑、显胜门、羊角洞、雁湖临时关闭恢复开放时间另行公布，给您带来的不便，敬请理解支持。

　　咨询电话：0577-62178888

　　特此通告！

　　温州市雁荡山风景旅游管理委员会

　　2026年9月2日

来　源：雁荡山发布

原标题： 受暴雨影响，雁荡山所有景区将临时关闭

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：杨丽审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
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