通知！楠溪江景区临时关停
楠溪江微信公众号 2026-09-02 09:18:10
为确保广大游客和市民的生命财产安全，经综合研判，自9月2日（星期三）6时起，永嘉县所有旅游景区（包括户外运动基地、旅游休闲运动新业态项目）临时关停，户外文体和旅游活动暂停开展。
根据气象部门预报，受偏东气流影响，预计今天和明天我县阴有大到暴雨，局部大暴雨，县防指已启动防汛Ⅱ级应急响应。为确保广大游客和市民的生命财产安全，经综合研判，自9月2日（星期三）6时起，永嘉县所有旅游景区（包括户外运动基地、旅游休闲运动新业态项目）临时关停，户外文体和旅游活动暂停开展。请各位游客互相转告，配合景区临时闭园、疏散撤离等管控措施，及时调整出游计划和行程。
强降雨影响期间，请广大游客、市民朋友注意自身安全，尽量减少不必要外出，切勿冒险出游。广大游客、户外运动爱好者服从防汛安全管理要求，不前往暂停对外开放景区或未开发、未开放区域和“野生景点”、网红打卡点，不开展桨板、皮划艇、漂流、游泳、登山、徒步、探险、溯溪、溪降、穿越、露营、滑翔等具有潜在危险的涉山、涉水、涉空等户外运动。
由此给您带来的不便，敬请予以理解和支持。
永嘉县文化和广电旅游体育局
2026年9月1日
来 源：楠溪江微信公众号
原标题： 通知！楠溪江景区临时关停
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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