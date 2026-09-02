苍南发布 2026-09-02 09:18:11

受近期持续极端强降雨影响，苍南县桥墩水库、吴家园水库水位大幅上涨，已超出汛限水位。为确保水库大坝安全和下游人民群众生命财产安全，需对两座水库进行放水（泄洪）作业。放水期间，下游河道水位将明显上升，部分地区可能出现积水内涝。

受近期持续极端强降雨影响，苍南县桥墩水库、吴家园水库水位大幅上涨，已超出汛限水位。为确保水库大坝安全和下游人民群众生命财产安全，需对两座水库进行放水（泄洪）作业。放水期间，下游河道水位将明显上升，部分地区可能出现积水内涝。现将有关事项告知如下： 一、放水时间 即时起，桥墩水库、吴家园水库按调度方案有序放水。具体结束时间将根据水位变化和雨情动态调整，请密切关注后续通知。 二、影响范围 放水期间，横阳支江等下游河道水位将显著上升，沿河低洼地带、灵溪镇、藻溪镇等区域可能出现积水和内涝。 三、安全提醒 1.远离河道：请沿河居民、商户和过往群众立即远离河道、堤岸、桥梁等危险区域，严禁在河边逗留、观水、钓鱼、游泳或从事其他涉水活动。 2.防范积水：低洼地带居民请提前做好防范准备，将车辆、物资转移至安全高地；沿河企业、商铺请及时转移贵重物品，避免财产损失。 3.注意出行安全：请尽量减少外出，确需出行请避开积水路段和低洼地带，远离电线杆、广告牌等设施，注意脚下井盖，切勿冒险涉水通行。 4.服从转移安排：如遇工作人员组织转移避险，请积极配合，听从指挥，有序撤离至安全地点。 5.关注预警信息：请密切关注县防汛办、县气象局发布的预警信息和最新通知，及时掌握水情动态。 四、应急联系 如遇紧急情况，请立即拨打110、119或12345热线寻求帮助。 请广大市民相互转告，积极配合，共同做好安全防范工作。 苍南县防汛防台抗旱指挥部办公室 2026年9月2日 来 源：苍南发布 原标题： 苍南县桥墩水库、吴家园水库放水安全告知书 本文转自：温州新闻网 66wz.com